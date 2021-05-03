韓國37歲女星孫丹菲，近年因演出人氣劇《山茶花開時》及綜藝節目《我獨自生活》而再次引起關注，今年開始她更經營YouTube頻道吸人氣。於早前公開的影片中，孫丹菲就公開其「低碳高脂」的生酮飲食減肥餐單。

一日食兩餐

孫丹菲於片中公開她工作時的拍攝花絮，同時大方分享其減肥方法，表示：「我一日只食兩餐，起身後飲防彈咖啡（齋啡內添加椰子油、無鹽奶油等油脂），3小時後吃油豆腐蒟蒻飯。運動後留在家中，6時左右食一人份量的肉。不能吃辣椒醬或包飯醬，不過可以盡情地吃蔬菜和肉。」

戒年糕粉麵

孫丹菲表示：「因為我不怎麼吃碳水化合物，所以在欺騙餐（cheat day）的時候，會吃很多刺激性的食物。小時候跳舞跳得太多，好像沒時間變肥。」被問到工作時是否會覺得肚餓時，孫丹菲表示：「本來拍攝的時候因為集中精力，因此不肚餓，工作結束後就餓了。拍攝結束後要去吃肉。昨天也吃了肉，主要吃五花肉，也吃牛肉。」孫丹菲坦言：「想吃炒年糕和麵，想瘋狂地食麵。拍攝的時候吃了半份沙律，空腹大概有6個小時了。」之後影片公開孫丹菲於家中做家務及煮飯的場面，見到她主要煎肉吃，之後又不顧儀態地狂食，最後表示：「這是一天結束的幸福感。但是很孤獨，飯後甚麼都不想做。」公開了其真實日常生活。

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