《ERROR自肥企画》今日終於播第一集，就算之前已經預告過會以經典動畫新世紀福音戰士做第一集的造型參考，到節目真正出街時仍覺得好有誠意。之前已見過193的綾波麗打扮，原本一直「反省中」的保錡，更化妝扮EVA，度身訂造對白「喺冷卻狀態，即係被雪藏。」第一節由更改編歌曲變成節目主題曲，又將ViuTV改頭換面變成地下基地，體現到前兩季用有限資源交出高質節目，有網民留言直線抽擊TVB：「呢啲先叫二次創作呀X你老母王祖藍」。

！劇透注意！

一如之前預告，節目第一集已經奉獻出電視台吉祥物生啤，由於ERROR早有經驗，所以一見到生啤就已經揞定耳仔，對突如其來的爆炸沒有太多驚嚇反應，反而接住出場的導演Mike非常有氣勢，令ERROR更驚。

最終第一集的遊戲環境只得到極少出街時間，ERROR要扮精子撞牆，遊戲食字叫「BIG壁精奴」。上季ERROR曾在節目中鬧Mike「自肥可恥」，今次節目ERROR解釋原來還有下句「但有用」，玩遊戲勝出即有現金獎$1,000，最終阿Dee安全地衝過發泡膠牆，拿走獎金。

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