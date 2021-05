19歲的Billie Eilish今日以一身超性感古典造型登上外國雜誌封面,成為音樂和時裝界的震撼彈!照片一出,在網上旋即得到過百萬點擊及轉載。照片中的她以一身另類古典美髮型和妝容,穿上品牌Alexander McQueen、Burberry、Gucci及Mugler等為她度身訂制的服裝和性感Corset,女人味十足,照片中更隱約見到她曾表示不會曝光的神秘紋身。

其實早在上月Eilish已經因為染了一頭金髮拍攝新歌《Your Power 》的MV而成為熱話。今次再由各大品牌為她打造的新造型更是其個人一大突破,以往她經常以特大碼的衣服遮掩身材,她亦曾因為外界不斷討論和好奇她的真實身形,而感到受傷害。因此她以破格打扮去引起大家去討論,在訪問中提出「It’s all about what makes you feel good.」,鼓勵大家不要在意他人目光,只要是令你感覺良好事情,也值得大家為自己而做。

雖然今次的造型大突破是來自她本人的主意。但Eilish已在訪問中表示今次後將不會再作這種性感打扮了。粉絲們只能期待下一次性感以外的驚喜造型!

以往Billie Eilish喜愛穿上搶眼的顏色、非常鬆身的街頭服、波鞋及其標誌性的黑綠色長髮示人。在大家欣賞她這另類復古造型同時,一起回顧這位樂壇小天后過往的有趣時尚造型吧!

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)