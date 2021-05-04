有「抗癌歌手」之稱的李明蔚（Sarena），於2012年患上罕見癌症「鼻咽腺樣囊性癌」後，一直努力抗癌至今，惟最終不離癌魔，於今日病逝，終年31歲。

馬浚偉傍晚在李明蔚facebook公告Sarena死訊，指明蔚於今日下午5時10分，回到了天父的懷抱，感謝各方對明蔚一直以來的關心、支持和愛護。

李明蔚於2010年以組合「小龍鳳」之名加入樂壇，樣子甜美、有一把靚嗓子的她，因一天突然大量流鼻血，檢查後發現患上罕見癌症。當年只得22歲的李明蔚雖然面對惡疾，但她從未放棄。其後她便致力抗癌，先後進行多次電療同化療，令其聲帶及鼻腔受影響。儘管受惡病纏身，李明蔚仍然無放棄心愛的歌唱事業，其病情一度好轉。可惜癌魔於2016年再度找上她，令其病情惡化，癌細胞更擴散到肺、肝、腎同骨，試服過標靶藥，但因身體承受不到副作用而暫停；而她的病情更嚴重到令她出現面癱、失聲、眼晴合不上等症狀。

去年9月，李明蔚拍片並在社交平台公開募集醫藥費，數天便達標，成功籌得初步治療費用，她亦特別到社交平台感謝各界善長。而李明蔚在抗癌之餘，亦不忘在社交平台更新近況，有時又會寫下心底話，很多網民都會留言給她，送上鼓勵。

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