《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》5月4日（二）Video Talk精選節目表：

午市急CALL｜恒指兩日跌千點 古天后、唐牛教部署

日期：5月4日（周二）

時間：12:45pm – 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后 、蘋果專欄作家唐牛

內容︰恒指兩個交易日累跌近千點，失守100天線，周一暫低見28256點。股市唔精神，部署上應該點好呢？想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

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《果燃台》5月5日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：5月5日（周三）

時間：6:10pm - 11:00pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期三谷草九場賽事，前冠軍練馬師大衛希斯經過大半季沉寂，近期成績回升，近九戰八次有馬贏，更已一連兩期起孖，今次出馬七匹，有望繼續交出好成績。主持會分析他各匹戰馬機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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