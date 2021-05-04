黃宗澤出名是愛狗之人，個人IG經常會貼家中「囝囝囡囡」們的照片，他除了養兩隻金毛尋回犬外，亦有兩隻沙皮犬和杜賓犬。可是，前年Bosco在IG透露杜賓犬Usber去世消息。到今日，Bosco亦在IG表示另一隻養了18年的沙皮犬Sawa離世消息。他留言說：「親愛的Sawa BB，謝謝妳陪伴了我們18年，雖然妳身體一向都有點問題，但妳也堅持到今天，妳是最堅強的！妳先休息一下，我們下輩子再會！」

Bosco家中兩隻沙皮犬Kapun和Sawa都是泰文名字，全因Bosco很喜歡泰國這個地方，又不想為愛犬改一個太普通的名字，因此便將兩隻愛犬改了泰文名，Bosco曾透露Sawa自小體弱多病，由於先天盤骨不良做了多次手術不能生育，因此Bosco亦份外疼錫牠。為了把愛犬照顧得更周到，Bosco還特意請外傭照顧牠們的起居飲食，而Sawa平日最愛躺在Bosco媽媽睡床上嘆冷氣。而不少藝人如早前同樣痛失兩隻愛犬的阿Sa和Bosco好友陳瀅、陳山聰都有留言慰問他。

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