湯怡今日在尖沙嘴與傳媒見面，懷孕7個月的她宣佈成立個人烘焙品牌KAKAchevee，網店於本月底營業，而首間實體店將於下月在荃灣開幕。

除了推出芝士蛋糕及曲奇，湯怡跟不同餐廳合作，趁母親節推出新口味陳醋雪糕，她說：「因為所有產品都係手作，我懷孕期間容易攰，生產力低，所以請2位師傅幫手，我產前產後都會喺餅店打躉，都有諗如果突然要生點好。」去年計劃到日本進修烘焙技術，可惜遇上疫情封關，湯怡說：「冇諗過人生迎來結婚生仔，加速咗實踐烘焙生意，趁疫情平租，老公（麥秋成）都鼓勵我，今次斥資幾十萬開業，老公都有出錢支持我，亦有俾面試食佢最怕嘅芝士。」

快當媽媽的湯怡預產期在7月，她說：「胎兒開始踢肚皮，聽歌特別有反應，我會彈琴胎教，BB喜歡食辣同炸物，過2日會去影大肚寫真，送畀自己做母親節禮物。」湯怡仍未公佈胎兒姓別，但她表示決定順產方式分娩，她說：「家姐係順產，我都想體驗陣痛滋味，我堅持做瑜伽，行樓梯運動，幫助生產順利。」湯怡表示有看倪晨曦的生產紀錄片，見她辛苦陣痛十多小時，自己亦忍不住喊。

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