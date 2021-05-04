汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）於1988年因粵劇《穆桂英大戰洪州》而結緣，經家英哥鍥而不捨的追求，終於融化阿姐芳心，於1989年正式拍拖。隨後日子家英哥曾多次向阿姐求婚，直至2009年2人到美國登台，阿姐與家英哥於當地時間5月2日到拉斯維加斯註冊結婚，結束20年愛情長跑，正式踏入人生另一階段。

阿姐昨日在IG分享一幅跟家英哥的卡通造型結婚相，並寫上：「開心日子容易過，結婚12年了。」幸福之情從寥寥十數字已感受得到，圈中人如陳煒、胡蓓蔚、江伊晴、黃智賢及JW都紛紛祝賀寫上「happy anniversary」，日前獲阿姐提議應該擔正女主角的陳自瑤也留言：「恭喜阿姐同家英哥！祝結婚周年快樂！繼續恩恩愛愛！」

送花冧太后

現正身在大陸工作的家英哥，在結婚12周年這個大日子，又怎會沒表示，一向浪漫在骨子裏的家英哥今朝一早就給太太驚喜，送上一束粉紅玫瑰花，卡上更寫「太后520英英」，冧得阿姐悉心打扮拿着鮮花拍照，更向鏡頭送心形手勢，再寫上「04/05/02021農曆三月廿三日天后娘娘寶誕。多謝羅先生送給羅太太的粉紅色玫瑰花束，賀結婚紀念日。（當年結婚日是農曆四月初八佛誕）」。

夫妻相敬如賓

家英哥一向專稱太太做「汪太后」，夫婦2人是圈中模範夫妻，從拍拖至結婚12周年，他們一起經歷不少難關，其間2人先後患上癌症，仍悉心互相照顧，完全體現出夫妻間最真摰相處之道，正如家英哥去年從馬來西亞返港，需要接受家居隔離，工作繁忙的阿姐也為丈夫打點好一切，每逢空閒時間便陪伴家英哥練樂曲解悶。另外，平日工作認真的阿姐，每逢受訪時被問及家英哥的事，她都嘴角微微向上展露幸福笑容，作為阿姐身旁的男人，每逢阿姐出席任何重要事項或活動時，家英哥必定陪伴在旁，多年來恩愛如昔。

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