抗癌歌手李明蔚（Sarena）今日（4日）不敵癌症逝世，終年31歲。Sarena於2012年到加拿大展開升學生活，抵達後3個月，發現流鼻血不止，經檢驗後被確診患上罕見腺樣囊性癌，半年內先後進行38次電療及4次化療，當時情況轉為穩定。

2016年，Sarena發現舊病復發，翌年癌細胞已擴散至肺、肝及骨等。多年來的抗癌治療，為她帶來數不清的副作用，包括聽力餘下3成、牙骹肌肉萎縮、口腔潰爛，右邊臉癱瘓，導致右眼不能閉上，睡覺時要以紗布遮掩。曾先後接受手術植入白金片，及眼皮開合手術，可惜仍未能解決右眼問題，因腫瘤破壞了三叉神經。另外喉嚨開造口幫助呼吸而影響聲帶，令Sarena無奈放棄最愛的唱歌。

推專輯著作籌藥費

即使遇到重重打擊，但無損Sarena鬥志，她仍然樂觀尋求各種治療方法。2019年，她計劃接受一項新治療，並需要打3支藥，而每支藥的費用約4萬多港幣。為了應付醫藥費用，她希望憑自己能力籌藥費，推出首張專輯《交換愛情》與新書《被選中的女主角》。

Sarena抗癌路上並不孤單，推出新書時獲偶像容祖兒、王菀之、薛家燕及林淑敏等人為她寫序，好友馬浚偉不時陪伴她出席活動，又協助她出書出碟，馬仔曾說：「賣到幾多錢畀佢做生活費或者手術費，唔想只係畀錢，好似憐憫佢。」2020年初，甘比承認透過大劉的慈善基金幫助Sarena，當時Sarena說：「我都冇諗過佢哋會幫我，好感動，幫助我同我家人減輕咗負擔。我係食標靶藥，食咗2個月，副作用令我貧血，同有輕微甩頭髮。」

馬浚偉開Live眾籌藥費

上年8月，Sarena病情開始反覆，她在社交網帖文抒發情緒：「近來身體痛的感覺不同了，但仍能頂得上，不知道怎形容，或許是同路人才明白這種感受！一來要承受痛楚，心理壓力，二來擔憂身體會否出現惡化！我有心理準備這一天會來臨！」9月時，她再貼出短片向網民募捐眾籌醫療費，她說：「我仍然深信希望在明天，因為我仲有好多嘢想做，唔想爸爸媽媽再為我擔心，我知道有一種叫免疫細胞治療，我好希望可以去嘗試，但費用昂貴，好希望大家可以幫助我，等我能夠活下去。」

馬仔得知後即開Live為她眾籌，當時馬仔表示Sarena沒有透露整個療程費用，據他所知是要接近200萬。另外古天樂、容祖兒及謝安琪等都紛紛捐助。不足一星期，Sarena再拍片感激各界募捐，經已籌得足夠初步治療費用，並盡快安排受免疫細胞治療。2個月後，Sarena於專頁報告最新狀況「休養了1個月，驗了血液循環腫瘤細胞（CTC），醫生說在我體內活躍的癌細胞已由初次的68跌至2。很感恩！感謝伸出援手支持幫助我的朋友，現在開始第2個療程，擁抱希望。」但當接受第2個療程後，Sarena因免疫系統差而面部生蛇。

靠嗎啡水止痛

今年3月，經已抗癌9年的Sarena在專頁貼出一張蹲在椅上的背部相片，穿上吊帶衫的她十分瘦削，她提到自己背脊骨和心口骨都越來越痛，兼出現氣喘，至3月底更因劇痛而需要入院，經檢查後證實原來是擴散的肝腫瘤越來越大，導致劇痛及出現肚積水，她寫上「沒有甚麼治療可做！醫生開了止痛藥令我舒緩止痛！希望痛楚減輕生活上可以舒服點！大家不用擔心，仍然會支持下去的！現在暫時要輪椅出入！希望在明天！」

踏入4月中，Sarena於專頁貼出一張在病房裏的相片，因呼吸困難轉送療養院，因身體狀況再一步下降，心情複雜，加上痛楚令醫生終於開了嗎啡水給她減輕痛楚，她寫道「現在醫生轉送我到療養院看情況！很想可以舒服起來可以回家！知道大家很擔心和支持我，我相信上天自有安排！感謝大家！」到上星期四（29日），Sarena在馬浚偉探望她時，託馬浚偉在她的個人專頁代筆留言答謝大家慰問及鼓勵，內容「大家好，我係馬浚偉，以下這段說話是Sarena叫我代她寫的：『大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀況已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！未來嘅路會係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力，希望！我喺呢度再次多謝馬仔哥哥送呢隻MV俾我，喺呢度我將呢一首《交換愛情》MV送俾大家！』～𝐒𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚 李明蔚」

今日，馬浚偉在Sarena的社交平台專頁寫上：「按照Sarena 李明蔚的意願，本人（馬浚偉）代表她的家人在此公告，明蔚於今天，即2021年5月4日下午5時10分，回到了天父的懷抱。感謝各方對明蔚一直以來的關心、支持和愛護！感恩！祝福大家！Amen！」

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