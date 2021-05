每年5月的第一個星期一,是「時裝界Oscar 」Met Gala盛會的大日子,但今年因為疫情的原故,Met Gala早已宣佈今屆將延至今年9月18日舉行,及將Met Gala分為《In America: A Lexicon of Fashion》時裝展覽和將會在2022年展出的《In America: An Anthology of Fashion》兩部份。而大會在剛過去的5月第一個星期一亦向外界發放重大消息,宣佈年僅19歲的歌手Billie Eilish、25歲的演員Timothée Chalamet、23歲的職業網球手大阪直美(Naomi Osaka)及23歲的詩人Amanda Gorman,將會成為今次Met Gala的聯合策劃人。

這是首次由4位Z世代的年青人成為Met Gala的共同策劃人,幾位將會與Tom Ford、Adam Mosseri(Instagram CEO)及Anna Wintour等人共同籌劃今屆的盛會。官方表示希望今年的Met Gala能夠更親民,而這4位co-chairs在不同領域上都非常出色,能夠代表美國年輕新一代,相信這也是大會特意找來4位的原因。

4位聯合策劃人當中,最為人熟悉的當然是Billie Eilish及Timothée Chalamet,前者在時裝和音樂界的地位毋庸置疑,每次推出新曲和新造型都成為全球最火熱的話題;而憑着《Call Me By Your Name》一炮而紅的Timothée Chalamet雖然未曾參與過Met Gala,但他的個人魅力非凡,不論是出席公開活動或私下的休閒服造型都能展現出其優雅時尚的一面,是各大品牌近年的新寵兒。

另一位co-chairs 詩人Amanda Gorman是首位在Super Bowl上表演的詩人,加上她今年穿上其最鍾情的設計師Miuccia Prada所設計的一身黃色Prada大衣,在美國總統拜登的就職典禮上朗誦詩詞,令全球觸目,成為一時佳話,而她本身亦經常關注女權及種族等社會議題,令更多人喜歡這位年輕女孩。

貴為2021東京奧運會的形象大使的網球手大阪直美,更是首位登上女單網球世界排名第一的亞洲球手。她在運動事業上成績驕人,更在今年獲得Louis Vuitton的青睞,成為品牌春夏最新代言人。

