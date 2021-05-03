【爆相爆片】劉鑾雄（大劉）兒子、40歲的劉鳴煒，2017年獲父親終極分身家後，估計現有資產連現金達300億港元，「Package」好，其情史自然跟大劉一樣豐富。劉鳴煒於2008年和大學同學Wendy結婚，生下一對龍鳳胎，2010年離婚，他先後和金融之花奚倩雯（Estella）、明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）拍拖。去年10月，劉鳴煒被爆戀上細自己10年、何超蓮校友簡雪忻（Joyce）。《蘋果》讀者何小姐就透過「爆相爆片」分享，只見劉鳴煒與Joyce日前在銅鑼灣十指緊扣過馬路，感情似乎有增冇減。

雞啄唔斷

當日下午近2時，讀者何小姐在銅鑼灣世貿廣場見到劉鳴煒和Joyce一齊行街，劉鳴偉穿上藍tee及牛仔褲，而Joyce穿高領背心及牛仔褲，casual地用白布袋，並着上來自中國的Feiyue球鞋。兩人手拖手，行去駱克道的銅鑼灣廣場一期，何小姐說：「雖然劉鳴煒戴住口罩，但個樣都好易認，見佢同女朋友好sweet一直十指緊扣，一路行一路傾偈，身邊唔見有保鑣，好似普通人咁。」

劉鳴煒和Joyce早在2016年已認識，當時劉鳴煒上港台節目《我係乜乜乜》，由一班港女作評選，而曾在皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）修讀經濟及金融的Joyce亦是參加者之一。Joyce在節目中已不停向劉鳴煒放電，積極進取釣金龜。可惜當時劉鳴煒與金融之花Estella打得火熱，之後又戀上Keina。直至劉鳴煒變回單身，Joyce主動出擊陪他去運動，又一齊影相，最終升格成為女朋友。

愛高學歷

劉鳴煒和爸爸一樣多情史，他喜歡的女性類型多元化，斯文、好動都有，唯一共通點便是學歷高，而且不介意女方家世背景。劉鳴煒前妻Wendy就是他在英國讀書時的大學同學，08年更在公立醫院生B，現時一對仔女由Wendy照顧，而劉鳴煒在假期也會湊仔女去玩。

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