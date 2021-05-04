曾演出KBS招牌節目《搞笑演唱會》的29歲女諧星黃申英（音譯），於2017年嫁年長5歲的圈外人做人妻，今年3月她通過人工受孕懷上三胞胎而成為話題。目前懷孕14周的黃申英肚子已十分巨大，當中她更拍片晒孕肚，同時又公開現時的體重達78.3kg（約172.26磅），引起熱議。

每周增2.2磅

黃申英表示：「體重好像每周增加1kg（約2.2磅），太可怕了。我一天吃五頓飯，這樣的話，孩子出生之前我的體重會超過100kg（約220磅）。」黃申英亦直認陀B慘況，透露腰部和背部都很痛，而本月底她將可以得知三胞胎的性別，她坦言十分期待。網民都紛紛為她打氣，留言叫她要好好養胎。

Navi冇覺好瞓

另外，同樣懷孕的韓國女歌手Navi，亦公開超聲波照片，又透露昨日熬夜進出洗手間，令她兩個小時都沒有好好睡覺。不過當她看到胎兒的照片後，疲勞一下子就消失：「我們Joy的側臉太漂亮了，額頭也寬，鼻子也與眾不同，呵呵呵。剩下的時間好好吃飯，長高一點。」

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