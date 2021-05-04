日本AV商Soft On Demand（SOD）旗下的「Super Star」啟動史上最大規模計劃，開價1億日圓（約709萬港元）邀請一位著名女星下海拍AV，由於這部新作是選用著名AV導演，總製作費高達二億日圓（約1,418萬港元），是非纏身的24歲辣模木村有希及G Cup索女小倉優香被指是嫌疑人物，小倉優香日前已跳出來否認，而業界人士則指下海女星是另有其人。

剛出版的《週刊ASAHI藝能》，就大事報道收1億日圓下海的女星就是Morning娘前成員加護亞依，直指她已收下該筆酬勞，為AV商接拍五部作品，並已完成拍攝工作，今日她更新IG及官網，但卻未有回應報道是真是假，還分享與囝囝的親子樂。

33歲的加護亞依在2000年出道，加入Morning娘後一炮而紅，可惜形象健康的她被揭大量黑材料，爆出未成年飲酒、食煙、搭上人夫等，2011年她與圈外人結婚誕下一女，之後於2015年離婚，翌年又再婚嫁美容公司老闆，到2017年再誕下細仔。多年來，加護亞依爆出不少負面新聞，她亦曾拍下性感寫真，更多次傳出加入AV界，2014年她就上節目大方承認：「確實有人請我拍AV」，當時由母親代替她婉拒，但AV界中人仍不死心，近年還斟她效力暗黑界。

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