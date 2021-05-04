鏡粉期待以久的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》將於後日（6號）假Star Hall正式揭開一連6場的序幕，MIRROR十二子近日經已密鑼緊鼓排練準備，繼姜濤生日那日綵排完，回家後在凌晨1時跟fans開live傾偈時，自爆綵排時曾因體力不支暈倒，令fans大感驚訝。

隨着開騷日子將近，其他隊員因操練及壓力等因素而出現身體不適，先是盧瀚霆（Anson Lo）昨日凌晨在IG Story寫上「凌晨12時39分喉嚨開始唔舒服、爛聲，擔心。」貼文即時令鏡迷相當擔心，在fans群組作出呼籲：「真係好驚佢哋壓力爆煲，希望大家多啲為佢哋打氣。」

隨後Anson Lo再寫上跟醫生的對話，醫生叮囑他兩星期內不要講話，但Anson Lo向醫生表示後日便要開騷，醫生說：「我意思係除咗工作之外，唔好同人講嘢。」結果Anson Lo遵從醫生叮囑而減少說話，他直呼「好唔習慣」。正當他昨日準備外出作演唱會前一項工作時，他自拍手握拳頭相片寫上「奸巴爺」為自己打氣，當他發現寫錯字後再貼文更正「係『奸巴爹』，而家進化到打字都有困難」，其實能夠理解Anson Lo身心相當疲累，只要看到醫生開給他多包藥便得知，Anson Lo再在IG寫上「show前一定要唱到」。

這邊廂Anson Lo貼了一大堆藥，那邊廂呂爵安（Edan）亦出現同樣問題，他貼出的藥不比Anson Lo少，當中更不少是同款藥物，證明他們的病況類近，Edan寫上「喉嚨寶寶要乖乖聽話喔，大家不用再送喉糖給我了，有很多了」，雖則抱恙在身，Edan也不敢怠慢練習，在凌晨1時多仍努力在練琴。

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