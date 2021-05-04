林作和鍾培生將於9月舉行百萬拳賽「林鍾一戰」，拳賽未開始已連場「牙骹戰」。日前鍾培生踩場林作處男擂台戰，更向林作教練李俊亨（Henry）挑機。本身是有米富二代的Henry，更是香港散打冠軍，現職帝鋒金融集團董事總經理，昨日Henry開控指鍾培生愛抽水、口氣大，又向對方宣戰，但鍾培生至今未有回應。

今晚Henry連同林作在網上開直播談「抽水王」鍾培生，兩人先提及上周六（1日）林作的處男戰，林作說︰「我哋不知情下，鍾生嚟觀戰，其實冇問題，但喺我打緊嘅過程中，佢拍片指住Henry同我，話全部都可以knock out，呢件事真係好可笑，佢憑咩？」Henry接着說︰「你（指鍾培生）寸佢（指住林作）knock out佢都得，但講knock out教練同埋香港泰拳拳后曾海蘭（Nana），聽到我真係好睇唔過眼、好不齒，之後我寫咗段文，係衝動咗。」

林作指自己是外行人，而Henry份人好謙更是拳擊界非等閒之輩，林作說︰「多年前其實佢（指鍾培生）可以一早同Henry打，但佢嗰日對住擂台挑機，就不如上台認真打一場。如果要打老早佢哋可以打，但佢今次出post後，又唔即刻覆。你（指鍾培生）恰我就得，你假假哋都30歲幾人要負責任，無啦啦挑機。」

Henry提到2月之前跟林作並不認識，直至他去向師傅拜師，而鍾培生當日叫齊記者上去，Henry說︰「後來知道鍾培生叫師傅免費教阿作，其實佢間屋都20億，攞得出100萬俾阿作，點解仲要壓榨師傅呢？即係搵向師傅笨。當時我覺得一個唔俾，一個叫人俾，所以我好嬲，拍片叫鍾生找數。」而林作當時是毫不知情。

Henry認為拳擊運動，不是打爛仔交，林作在直播中向鍾培生作出呼籲快點回應︰「都過咗3日喇，鍾生都冇回應。」Henry接着說︰「唔想講打講殺，唔想將個運動被污染。」最後Henry對鍾培生表示︰「人誰冇過，如果佢話當時係衝動咗，冇問題嘅，大家可以做吓朋友傾吓拳擊。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）