人氣爆登的MIRROR成員姜濤早前被大台醜化成「薑蓉」，惹來一眾姜糖不滿，到姜濤上月30號22歲生日，全城姜糖豪擲逾50萬祝賀B-day，用行動證明邊個先係人氣王，直摑大台一巴掌！

估唔到姜B人氣急升，連港大感染及傳染病中心總監何栢良都feel到，今早在商業一台《在晴朗的一天出發》受訪時，亦建議政府用明星效應，搵姜濤呼籲市民積極接種新冠疫苗，「睇到呢啲變種病毒越來越多，而家全球第二波，世界各地嗰啲變種病毒喺度傳播，所以我哋香港都再呼籲市民積極啲去接種疫苗，同埋政府都諗吓，嗰啲人氣高嘅歌手嗰啲，姜濤呀，政府可以呼籲呢啲人出嚟講兩句，又或者喺IG講兩句呼籲市民打疫苗」。姜濤一向形象正面，最近已取代周柏豪，他跟蔡卓妍拍攝預防HPV廣告。

而主持人郭志仁笑言是否要逼成隊MIRROR打晒先可以開演唱會，陳志雲則笑稱：「我噚日先有講完，應該演唱會要加凳，打咗針先可以攞到飛。」咁樣可能有號召力。之不過近日MIRROR十二子努力為演唱會備戰，姜糖們看到都覺得心痛，相信MIRROR應該暫時未有時間去打針。

有網民笑言成效不大，姜糖好多都上咗年紀未必會去打針，另有網民稱可以考慮叫ERROR去「挑戰」，亦有網民提議「Big 4打」、「搵溫拿啦！X你個街，不要搞姜濤」、「點解唔搵曹永廉」、「應該係女嘅搵楊千嬅、男嘅搵填海華」等。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）