47歲陳煒前年7月在好友黃智賢穿針引線下，覓得第二春，跟醫生陳國強（Aldous）愛得甜蜜，拍拖兩年，即火速同居，據知煒哥跟男友都喜歡小朋友，今年更被影到跑馬地睇新樓盤，有傳她想買愛巢作準備，當被問是否好事近，她笑指彼此已有共識。

今日有周刊報道忽然指陳煒再婚，跟醫生男友在寓所舉行婚禮，因疫情關係，僅邀請雙方家長出席，昨日見陳煒出席活動，紅粉緋緋，手上戴着鑽戒現身，未知是否醫生老公仔所贈呢！對於被指與醫生男友秘婚，陳煒今日回覆傳媒：「咁明顯唔係事實，你都信嘅，嚟緊要開新劇啊，專心工作，未有其他打算。」

煒哥曾經歷婚姻失敗，於2008年與台灣商人顏志行結婚，息影淡出娛圈，先後跟顏志行移居台灣、北京同泰國等，由於人在異鄉，朋友不多，她寄情煮飯做家務，加上夫妻相處變得平淡如水，令煒哥一度覺得在社會沒價值，2012年她向前夫提出要搬回香港，希望多些時間照顧患病父母，前夫最終提出離婚，初回港時要面對失婚傷痛，煒哥陷入人生低谷，只好靠工作麻醉，跟前夫感情拖拉幾年，最終煒哥決定分開，享受單身生活，直至前年和醫生陳國強認識，相處近一年幾才展開戀情，煒哥有愛情滋潤，如沐春風，之不過早前卻一度傳出男方根本未離婚，還有兩名女兒，直斥煒哥是第三者，幸得男友公開護花，更澄清自己早已回復單身。

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