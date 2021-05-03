上回講到《東邪西毒》開鏡初期，洪金寶及一眾演員在榆林開工。杜可風每隔兩周，帶菲林回港沖洗。留港期間，杜約我見面，兩杯黃湯下肚便開始吐苦水，他不適應洪金寶之拍攝方式，問題甚多。洪要求之鏡頭，亦不符合此片風格。不過王家衛安撫杜，叫佢按照洪金寶指示，乜都照拍，冇所謂的。原因是王導心中已有計劃，洪金寶所拍攝的東西，將來會九成九放棄不用。是時只因未度好劇本，所以採用此法拖延時間，好向老闆交代製作進度，影片係「正在進行中」。杜可風所言，不才半信半疑。其後，《東邪西毒》全部完成在戲院上映，果然應驗了杜之說法，全片沒有典型洪金寶武打風格之場面出現。那段日子，拍攝的菲林早已「天注定」棄置不用。王導之個性，從此事可反映一二。

杜可風在榆林的日子，我原計劃探班，後因事忙而作罷，改由Agfa電影菲林部門技術經理許民德前去，並順道了解一下杜使用Agfa情況，是否需要支援。許民德回港後，說了大概情況。榆林條件落後，拍攝在沙漠中進行，幕前幕後生活刻苦，入夜後眾人無所事事。杜可風和梁朝偉天天喝個酩酊大醉，洪金寶對此頗有意見，故在合作上出現矛盾。

後來的事。洪金寶回港，武打部份算是完成。王導抵達榆林開工，杜可風心情便踏實，愉快多了。

原本王家衛導演學者出品澤東製作的《射鵰英雄傳》上下集，最終因為種種原因，而變成了鬧劇《東成西就》及文藝片《東邪西毒》，有人歡喜有人愁。說說當初賣埠片花（上下集），韓國片商以高價購入，因為有洪金寶及一眾大卡士壓陣，估計贏硬，冇得輸。誰會料到後來電影進度緩慢，無法如期完成，結果劉鎮偉臨危受命，以原卡士火速完成《東成西就》交片，但這種無厘頭古裝喜劇，韓國觀眾完全不接受，結果票房慘敗。之後下集《東邪西毒》又缺乏武打場面，最終韓國發行公司虧了大本。

至於出品公司，《東成西就》當年在香港春節期間上片，票房一枝獨秀，學者賺了大錢。後來的《東邪西毒》票房一般，收入雖未如人意，但學者影業拉上補下，也沒甚麼虧損，算係執身彩。

後話。《東邪西毒》完成拍攝，進行後期製作期間，王導自知短期內難以再有大水喉支持拍攝新片，於是以低成本開拍《重慶森林》，數個月內完工，並迅速於德寶院線上映。《重慶森林》叫好之餘，票房亦不俗。這證明了王家衛絕對可以快手快腳起貨。自己荷包出錢，就不可能一拍經年，浪費資源了。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。