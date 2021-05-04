超模Kendall Jenner向來是街拍女王，每次現身街頭，造型都會馬上吸引全球時尚圈的目光。她最近與時尚界星級寵兒Zoë Kravitz同樣發放了穿上品牌The Row的照片，把近年以高姿態出現在時裝界的極簡性冷淡風格完美演繹。而The Row的品牌路線一向低調，今次可算是難得有celebrity高調穿上品牌宣傳。 到底The Row是何方神聖？現今時尚界的極簡性冷淡主義和1990年代時興起的Ｍinimalism簡約主義又有何不同？

The Row的主理人是由雙胞胎姊妹 Mary-Kate Olsen 與 Ashley Olsen 於 2006 年創立。這對雙生兒的年輕妹妹正是Avengers電影系列中飾演Super Hero 緋紅女巫的Elizabeth Olsen。有妹妹超強人氣的加持，再加上這對時尚姊妹花多年來的人氣，The Row創立不久已被外界定為與Victoria Beckham的同名品牌一樣屬名人設計師品牌。

但 Mary-Kate Olsen 與 Ashley Olsen顯然沒有依靠個人和妹妹的名氣而大力推銷品牌，亦極少利用KOL和明星作宣傳。The Row的設計和Brand image竟是出奇地低調和沉實。這對雙生兒擅長混用高級和具質感的面料放在簡潔和著重線條感的設計上，時而中性，時而帶點女性的知性美和優雅。而這類風格的品牌漸漸形成一種名為「Normcore」的審美角度。「Normcore」一字由normal（平常）和hardcore（核心）所組成的新詞彙，代表着是一種偏離潮流，用色單調，帶有淡淡然的高級感。所指的正正就是The Row所展現出來的極簡性冷淡風格。

1990年代的簡約主義Minimalism從歐洲的建築風格開始，當時這股簡約風走入時裝界，當年的Martin Margiela、Prada、Raf Simons 和 Helmut Lang便是帶領Minimalism的重要品牌，它們一下子顛覆了當時傳統品牌的華麗和誇張手法。及後我們也有幸經歷了十年由Phoebe Philo主理的Céline，再一次在時裝界再燃起Minimalism熱潮。

而現在盛行的極簡性冷淡風潮，除了The Row以外，還有以下品牌也值得我們好好認識，一同感受這股「極簡」的節奏！

被喻為「韓版Céline」的韓國品牌Low Classic近年在韓國大受歡迎。設計師透過俐落的剪裁和線條，成功打造極簡高端的時尚美學。

曾在Céline(Phoebe Philo主理期間)工作室待過2年的越南設計師Peter Do，在8年前創立同名品牌。透過 Instagram帳戶開始營運品牌，同樣以優質的用料，創作出俐落跳脫的西裝設計而打響名堂，更在2020年入圍LVMH設計大獎。

1990年代掘起的Jil Sander同樣是極簡主義的靈魂人物，品牌在2017由夫妻檔設計師Luke Meier和Lucie Meier接手後，重新出發成為極高人氣的簡約品牌。

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