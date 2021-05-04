由記憶帶路，回味64款香港經典小食。

「掃街」必食的碗仔翅炸大腸。一見就心花怒放的糖果花生。巧手製作的芝麻卷缽仔糕。新鮮出爐的菠蘿包蛋撻。

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法，按圖索驥尋找隱世小食。一頁一頁，帶你尋回老香港味覺記憶。

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