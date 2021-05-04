袁詠儀（靚靚）1992年與梁朝偉、張學友演出《亞飛與亞基》時，我到片場探班，因而認識影壇新秀靚靚，當時導演柯受良和偉仔都向我讚她很有演戲天分，的確她憑這部戲奪得香港電影金像獎最佳新人獎，接住1994年憑《新不了情》及1995年以《金枝玉葉》連續兩屆港金像獎影后，成為當時香港最炙手可熱的女演員。也許走紅太快，開始聽到電影人說她耍大牌，有些自大，脾氣特別不好，連成龍和王晶都敢得罪，後來哥哥（張國榮）都忍不住勸她：「花無百日紅，你最好檢點吓，唔係遲早撞大板！」

這時連她最尊敬的哥哥都這樣說，靚靚開始反思，知道要收斂。不過靚靚性格始終比較率直，為人處事又急又講原則，真的不夠老公張智霖（Chilam）處事圓滑，所以她在圈中經常招惹是非。她與Chilam於1992年合作拍電影《邊城浪子》擦出愛火花，當時兩人其實都有伴侶，靚靚當時與有婦之夫林建岳在一起，Chilam與許秋怡是一對，後來各自清理好自身的感情轇轕才把戀情公開。

靚靚與林建岳感情當時已出現變化，因為王祖賢介入，靚靚覺得還是找一個感情專一的對象，總比找一個多金而風流的伴侶有安全感，所以她就決定分手，全情投入去愛Chilam。從頭到尾靚靚沒否認過與林建岳的親密關係，但後來又扯到她被羅兆輝包養，這件事，令她耿耿於懷，當年為了不想再把事情鬧大，怕傷害到Chilam，她沒去澄清。

首先羅兆輝生前曾自爆曾以一個月50萬元價錢包養「Y姓」女星，好多人就聯想到袁詠儀，而靚靚一直沒回應過這件事，直到她在《志雲飯局》承認曾因虛榮心作祟與富商拍拖，外間更指她默認和羅兆輝關係，其實她所指的富商是林建岳。

至於羅兆輝所指的「Y姓」女星，其實是另有其人，有次我約羅兆輝去他家中聊天，我好奇問他：「你做乜屈靚靚俾你包養過，人哋靚靚選完港姐就同林建岳一齊，之後就同張智霖拍拖，幾時同過你一齊呀！」他笑笑口回我：「我話『Y姓嘅女星』邊有指名話係佢，啲人亂估之嘛！而事實的確唔係佢，我話畀你聽係邊個，但你唔好開名寫出嚟，我知佢已經搵到好歸宿，唔好搞到人！」這位「Y姓」女星身材很好，已經息影嫁人。

無綫K女星倒追

基本上靚靚是深愛Chilam，與他一起之後，縱使出現其他追求者，靚靚都沒考慮過，反而Chilam偶然會跟合作的女星傳緋聞，記得傳得最勁是2001年婚前Chilam接TVB劇《十月初五的月光》與佘詩曼做拍檔，當時緋聞鬧得熱哄哄，又指靚靚備受威脅，所以她每日去監場，又指兩女水火不容。而2019年靚靚曾在《妻子的浪漫旅行》當中，提到Chilam曾被某女星倒追，怒斥某女明星公然在她面前招惹張智霖，完全不把她放在眼內，把她當空氣，還給張智霖煲湯和送棉被，無視她的存在。

靚靚和Chilam一直沒說過該女星是誰，但外界就認定是佘詩曼，其實阿佘也食了「死貓」，倒追Chilam是TVB另一位當家花旦K女星。當時K女星想結婚，她看中Chilam俊俏又有風度，所以熱烈向Chilam示好，這時男方是完全感受到女方的動機，但當時他的心只向着靚靚，為了讓K女星死心，不要再浪費時間在其身上，Chilam只好請求靚靚每日到拍攝現場，但外界不知，還以為靚靚呷醋去監場，當K女星見到Chilam女友每日到拍攝現場，而Chilam又對她冷冷淡淡，她知道沒機會便放棄了。過幾年後K女星就嫁給某男星，現時過着幸福家庭，得到老公寵愛，所以塞翁失馬焉知非福。

難忍做事「嘆慢板」

2001年靚靚和Chilam在美國秘密結婚後，兩人也經歷慢慢磨合期，因為靚靚性格直率火爆，Chilam較理智平靜，做事滋油淡定，經常令靚靚受不了他的「嘆慢板」，要嘮叨老公。面對老婆的怒火，Chilam總有辦法平息，好似靚靚好緊張老公事業，她經常埋怨Chilam太愛玩，不夠積極。

有次與他兩夫妻吃飯，靚靚就當老公面前說：「佢真係好爛玩，明知聽日要開工，今晚仲答應同阿王（郭富城）、沈嘉偉去打牌，你有冇見阿王會咁？人哋開工時，call都唔鬼覆佢哋，完全失蹤專心做嘢，點會似佢呀！」Chilam幽默地駁嘴：「咁打到聽朝，然後去開工咪啱啱好囉！」

靚靚聽到老公還這樣說，真的是反眼沒氣再罵他。其實早年Chilam發展還不太順利，所以鬥心不夠重，但5、6年前開始大展拳腳越來越好，好明顯看到他積極了許多，開始發力，完全有自己部署。因為老公事業發展好，靚靚就可以安心減少工作量，可以有更多時間放在家庭。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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