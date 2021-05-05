今日是「小飛俠」林燕玲的43歲生日，怎知卻被人貼街招贈慶「我真係恭喜你」，開名鬧爆她的老公葉浩文（Krik），指控現任職保險經紀的Krik，疑非法收取回佣兼亂搞男女關係，街招貼滿他任職的保險公司樓下，遍佈燈柱、花槽、電話亭等位置。

街招上大大隻字寫上「小飛俠5.5生日快樂」，內容針對小飛俠老公葉浩文：「周圍呃師奶錢返嚟養你，仲喺公司亂搞男女關係。」、「葉浩文好生性，偷食完抹乾淨咀先返屋企，真係好男人，不過人哋幫佢落咗個仔，呢個世界又多咗條冤魂路。」街招上並附有一個電話號碼，稱「如有葉浩文罪證，請WhatsApp 965XXXXX」，不過，這個其實是葉浩文的電話，認真大整蠱。

今日《蘋果》到尖沙嘴現場，發現街招已被撕去，致電葉浩文了解，他獲悉是記者來電，說：「我而家唔得閒。」即匆匆收線，而小飛俠以短訊回覆：「多謝關心喇，我哋已經報警備案，一切交律師處理。」有網民就在小飛俠的社交網留言：「老公又去咗搞大陸婆」。

林燕玲是前新聞主播，有「小飛俠」之稱，與圈外老公葉浩文結婚3年，並誕下一子葉星辰。惟去年葉浩文被爆搭上2013年落選港姐周依婷，兩人多次約會斷正，疑背老婆出軌，事件曝光後小飛俠低調處理，認為事情已過去，不需再提。

上月中，小飛俠在社交網貼合照晒恩愛：「一齊過了n咁多個生日之後，暫時諗唔到有咩新地方去，就平平淡淡的來過fine dining罷，人生路上，有我一直陪伴，葉先生，生日快樂。」最近，小飛俠都是非纏身，早前曾被投訴其在社交平台所貼的一款珍珠雪糕首飾系列，有抄襲之嫌。

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