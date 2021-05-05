34歲日本女主播田中美奈實走紅藝能界，除主持人氣節目《心機女》之外，更打算轉型當全職演員，已接拍7月新劇《Kill or Love》及10月重頭劇《日本沉沒》。田中美奈實靠性感形象帶旺事業，去年轉投FLaMme事務所成為廣末涼子、戶田惠梨香及有村架純的同門藝人，一直盛傳她獲斟接拍新版《失樂園》，與《大叔的愛》男星田中圭重新演繹這個經典的不倫故事。

不過近日有報道指，田中美奈實懷疑已辭退女主角一職，傳出改由28歲女星剛力彩芽頂上。剛力彩芽與45歲富商前澤友作早前被爆第二度分手，對於前澤已預訂SpaceX研發的太空船圍繞月球旅行並成為首位乘客，雖然有報道指，剛力寧揀事業也拒跟前澤上太空才提出分手，可是剛力的拜金形象卻深入民心，想挽救事業就要尋求突破，令她決心要放下清純形象，有意為新版《失樂園》挑戰大膽情慾戲。消息人士還爆料，新版應會由舊版女主角黑木瞳執導，不排除會是她第三部擔任導演的長片。

《失樂園》是作家渡邊淳一的90年代暢銷小說，1997年搬上大銀幕即引發社會現象，役所廣司與黑木瞳在片中上演一幕幕性愛場面，當年票房勁收23億日圓（約1.64億港元），同年拍成連續劇延續熱潮，預料新版若成功開拍也會掀起話題。

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