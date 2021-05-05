陳柏宇與符曉薇（Leanne）結婚快將4年，育有2歲大的女兒陳羿辰（Abi），夫婦一直想為Abi添弟妹，繼上年5月Leanne發現懷有第2胎，卻不幸證實為宮外孕，6月初接受緊急手術切除左邊輸卵管。面對失去胎兒傷痛，Leanne當時表示仍然會再嘗試懷孕。事隔快將1年，Leanne今日在IG貼了張歡欣笑臉的全家福，並撰千字文「親愛的13週的仔仔」為題，透露胎兒因患上愛德華氏綜合症T18，需要接受人工流產，一年內兩度失去胎兒！

Leanne同時在YouTube以片段分享得知懷孕時跟家人喜悅心情、發現仔仔有問題經過及再度流產心情，而拍片時仍懷着仔仔在腹中的Leanne表示，會在仔仔13周時接受終止懷孕手術。面對再度流產，Leanne起初情緒仍盡量保持堅強，直至訴說從醫生口中得知腹中兒子不幸患上愛德華氏綜合症T18，便忍不住抽泣。Leanne表示自從上次懷孕失敗後有一直再嘗試，直至今年農曆新年得知再度成功懷孕，每日都抱感恩心，即使不斷孕吐令體重下跌：「但依然非常期待見到你的日子，每一個晚上都在幻想，你會像爸爸一樣，還是會像我？你和Abi玩耍爭玩具的樣子。這些畫面填滿我每一個晚上。去產檢時聽到你的心跳，把我反胃嘔吐的感覺通通都忘記，只剩下滿滿的幸福。」

機會率5000份之1

踏入第10周5天，Leanne如常產檢，還開心地拍片，怎料突然聽到醫生說：「你頸皮有5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏or心臟問題。」她頓時整個人迷失起來，每天以淚洗臉及上網查看相關資料，她跟老公陳柏宇商量後決定，如果是唐氏都可以接受，他們有能力照顧仔仔和給他無限的愛，但收到驗血報告證實是愛德華氏綜合症T18。面對完全未聽過的醫學名詞，Leanne從資料得知機會率是5000份之1，她苦笑為何六合彩不中，卻中了此症，此症是胎兒第18對染色體多出1條，而很大部份機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月。

她傷痛說：「莫非上天真的不想我擁有你？我們已經接受唐氏，怎料還有更壞嘅打算。」在準備再次接受胎盤檢查，抱一絲希望可能是抽驗錯誤時，怎料醫生照早期結構不到5秒，Leanne便聽到「唔好意思」這4個字。醫生指胎兒性別是男仔，Leanne寫上醫生解釋BB的問題：「左右腦沒有分左右、心有嚴重的問題、沒有鼻骨、腸外露、手少了一隻骨、腳也是彎的，還有很多很多問題。醫生建議不用抽絨毛，雖然已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。」接下來兩夫婦便決定做人工流產。

還心願影孕照

Leanne指醫生建議盡快接受手術，但她有一個小小心願：「因為之前陀Abi的時候沒有影孕照，所以今次我們一家4口去影孕照。因為我相信這一次會是我最後一次懷孕，我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。」Leanne剖白內心：「在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如甚麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣擁有你，我一生的運氣已經用了在和你爸爸結婚，和生了姐姐Abi。所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世，但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你！」

深明老公痛苦

面對自己傷痛，Leanne更深明老公的痛，她撰文尾段特別留言給陳栢宇：「最後也想跟陳爸爸說對不起，我知你不像我一樣，會和家人朋友分享我的感受，你是一個把自己的痛苦收埋的人，上次第一次和你傾談短短幾分鐘，講到我們和仔仔的緣份，你忍不住想喊，所以我們停止這個話題。我就好想跟你說聲對不起，因為我的沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有abi已經足夠。」

在YouTube片段中，她曾自問沒有做壞事，為何會遇上這種事，細想過後覺得可能是緣份問題，而她擁有的已經比好多人幸福，加上有Abi在身邊。分享完經歷後，她說：「我哋同埋陳生影完張相後，先送走BB。我應該唔會再有呢個信心去懷孕，所以希望大家朋友睇完呢條片，唔好問我，幾時再生第2個，因為Abi一個夠啦，好彩Abi喺度，如果冇Abi我心情可能去到好差，但我而家ok。」原本情緒仍堅強的Leanne，當再次叫大家不用再慰問她時，忍不住抽泣說：「我想講我好好，但我又唔係好好，我會好努力變番好好，正能量嘅我，多謝大家。」

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