梁嘉琪與嚴祟天今天於鰂魚涌為香港開電視《關於早餐的一些事》拍攝，他們扮成皇帝與王后嘆宮廷早餐。有線電視出身的嘉琪被問到重返娘家的感受，她說：「覺得好warm，佢哋畀飽飯我食，開工成個月，每一日都好似all day breakfast咁。呢個娘家好好，好多謝佢哋，離開舊公司後，佢哋係第一個聯絡我嘅單位。」

嘉琪去年離開效力13年的無綫，被問到期間是否靠網店生意過活？嘉琪說：「喺呢段時間都keep住有廣告，真心多謝廣告客戶，呢一年有新合作，亦有舊客戶續約，仲送product畀我送畀客人，佢哋係support我工作上嘅任何決定。」

避談重返無綫

有指無綫創意官兼嘉琪同學王祖藍有指找她回巢，嘉琪顯得迴避，她說：「好搞笑，多謝大家熱烈討論，可能大家都想快啲睇到我嘅新節目。其實本人工作上嘅選擇都係嗰一刻自己決定，冇話邊個人叫，連經理人都管唔到，我好反叛㗎！」問祖藍有無直接聯絡過她？嘉琪說：「我哋係同學，大家都仲有聯絡嘅，不過都唔會講公事，好多人都有小朋友，都係講吓湊女經。」

再問到有否留意無綫綜藝節目被批評？她說：「最近忙拍攝新節目，暫時未坐定定睇，不便評論。我只知好多演藝學院師弟妹真有份參與，佢哋一向都好努力，希望會有更多機會被睇到。」

嚴崇天呻床戲唔夠喉

另一方面，嘉琪與嚴崇天雖然首次合作，卻拍出默契。嚴崇天又大讚嘉琪體貼，自己經常大頭蝦，多得嘉琪提點，他說：「我哋未合作過，冇代溝，亦都冇鴻溝，佢真係極nice，有地位、又有知名度，但就冇擺款。」他還自爆跟嘉琪在節目中走到五星級酒店拍床戲，可惜點到即止，他們笑言希望添食拍續集，嘉琪更期望可參與劇集拍攝。

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