廣播界一代宗師李我於今日離逝，享年99歲。李我在80年代都有參演過電視劇，當年59歲的李我有意退休，卻獲無綫邀請，在處境劇《香港八一》中扮演相士覺悟因，李我為過戲癮即接演，仙杜拉在劇中扮演覺悟因妻子，梁碧玲則是覺悟因的秘書，覺悟因這個角色深入民心。

劇集的題材主要是針對社會話題，諷刺時弊，每個角色都是反映當時香港人的行為，劇中骨幹是「懋叔」黃新經營的一間銀禧小食，並帶動出街坊發生的小故事，該劇1981年首播大受歡迎，於是每年都添食，由《香港八一》做到《香港八六》，一共拍攝了1,330集，李我過戲癮不介意延期退休。

最鍾意飲「飛沙走奶」

講到覺悟因這個相士角色，明顯是為李我度身訂造，他的年齡性格角色好匹配，覺悟因原名郭得威，劇中交代他的辦公室位於銀禧小食店樓上，本身居於長洲覺悟因最愛飲飛沙走奶「黑咖啡」。李我早於2009年接受《蘋果》訪問時，他有提及當年演處境劇趣事：「我第二次退休之後，阿珍（曾勵珍）挽住個生果籃同劉天賜上屋企搵我，喊住話：『你唔好唔做，你唔做我就冇監製做㗎啦。』最初簽1年，卒之做咗5年，大家好似一家人咁互相照顧，冇是非，好融洽。」

李我也難忘跟秘書小姐梁碧玲合作，他說：「蘇小姐（梁碧玲飾）直情當我係佢爸爸，拍外景都會用把傘遮住我。放工後佢哋喜歡去我屋企食飯傾偈，好似一個大家庭咁。食晚飯多數我請客，因為人工最高係我，有大食大，而阿珍間中都會約埋大家一齊聚吓。」當年他們拍戲劇，台前幕後都如一家人相處，未見爆出不和或是非。《香港八六》播完後，李我正式退休，再沒有參與演藝工作。

李我生前對演藝界貢獻良多，他也能編能演，所編的「天空小說」被搬上銀幕的合共37部，而李我參與拍攝的電影共有10齣，1951年上映的電影《雪影寒梅》是他的處女作。1955年的《泣殘慈母淚》內容取材自李我母親的辛酸經歷，李我在戲中扮演兒子，吳楚帆與紫羅蓮則飾演他的父母。

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