由鄧麗欣（Stephy）和馬志威主演電影《12日》日前正式開工，一班演員今日和監製伍健雄在鑽石山為電影進行開鏡拜神儀式。提及戲中有男女主角連場激情場面，Stephy稱是拍戲有史以來最多親熱戲，導演安排激情戲在頭幾日拍攝，她說：「螢幕前有錫過，但冇試過呢個尺度，有除衫露肩同床戲，意識上大膽。」

與男友感情昇華

Stephy為免台灣男友邱勝翊（王子）呷醋，早已自動交代：「講晒㗎，近日佢都拍緊一套親熱戲，大家公平啲，唔好問太多。」王子難耐相思之苦，早前刻意秘密來港團聚，Stephy甜說：「係呀，之前飛咗過嚟，走咗喇，相對一星期左右，大家傾吓偈，咁耐冇見好多嘢傾。」又指二人感情已經昇華，神交都無問題。

馬志威大讚Stephy是演戲好對手，令拍攝非常順利。二人原來曾屬同門，但沒有正式合作，今次終有幸跟Stephy可以合演。馬志威因為大陸劇集《三十而已》在當地走紅，稍後也會到大陸工作，至於會否將重心擺在大陸，他說：「要視乎工作，廣東話做戲我可以傳神啲，國語我而家講起上嚟都有啲唔暢順。」

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