盛產超英電影的Marvel隨着全球戲院逐步重開,宣佈重登大銀幕!Marvel官方前日發佈全新片段,再次以過去與未來主題宣佈全面回歸,由「Marvel之父」史丹李(Stan Lee)生前錄下的聲音作旁白,帶出第四階段的晒冷預告,包括首位華裔金像女導演趙婷執導、首次曝光的《永恆族》(The Eternals)片段。

《黑寡婦》排隊出籠

短片先以過去一系列大片作為引子,包括《蟻俠》(Ant-Man)、《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers:Endgame)、《奇異博士》(Doctor Strange)、《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)等,之後就插入觀眾前年首次看到《復仇者4》終極一戰的反應,讓大家重溫當日氣氛。正式到戲肉,宣佈一系列新作及上映日期,包括7月上映的《黑寡婦》(Black Widow)、9月《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、10月的《永恆族》,當中可見安琪蓮娜祖莉(Angelina Jolie)以金髮造型現身 。安琪蓮娜昨日透過視像接受韓媒訪問,宣傳另一新片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead),亦有談及《永恆族》拍檔馬東石:「我們成為了非常好的同事和朋友,他才華出眾,非常親切。」

短片還宣佈12月會上映《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)、2022年3月《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》、2022年4月《Thor:Love and Thunder》、2022年7月《Black Panther:Wakanda Forever》、2022年11月《The Marvels》、2023年《Ant-Man and the Wasp:Quantumania》、2023年5月《銀河守護隊3》,最後還打出《神奇四俠》(Fantastic Four)的標誌,表示MCU將會重製《神奇四俠》。

趙婷入選影響力榜

此外,趙婷入圍了本年度A100百大影響力亞洲人,Gold House每年都會選出百大影響力亞洲人,今年就有楊紫瓊任評判。趙婷剛憑《浪跡天地》(Nomadland)獲奧斯卡最佳電影與最佳導演,風頭一時無兩,而「尚氣」劉思慕和韓國女團BLACK PINK都有份入圍。