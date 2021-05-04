盛產超英電影的Marvel隨着全球戲院逐步重開，宣佈重登大銀幕！Marvel官方前日發佈全新片段，再次以過去與未來主題宣佈全面回歸，由「Marvel之父」史丹李（Stan Lee）生前錄下的聲音作旁白，帶出第四階段的晒冷預告，包括首位華裔金像女導演趙婷執導、首次曝光的《永恆族》（The Eternals）片段。

《黑寡婦》排隊出籠

短片先以過去一系列大片作為引子，包括《蟻俠》（Ant-Man）、《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）、《奇異博士》（Doctor Strange）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）等，之後就插入觀眾前年首次看到《復仇者4》終極一戰的反應，讓大家重溫當日氣氛。正式到戲肉，宣佈一系列新作及上映日期，包括7月上映的《黑寡婦》（Black Widow）、9月《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、10月的《永恆族》，當中可見安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以金髮造型現身 。安琪蓮娜昨日透過視像接受韓媒訪問，宣傳另一新片《滅我者》（Those Who Wish Me Dead），亦有談及《永恆族》拍檔馬東石：「我們成為了非常好的同事和朋友，他才華出眾，非常親切。」

短片還宣佈12月會上映《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）、2022年3月《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》、2022年4月《Thor：Love and Thunder》、2022年7月《Black Panther：Wakanda Forever》、2022年11月《The Marvels》、2023年《Ant-Man and the Wasp：Quantumania》、2023年5月《銀河守護隊3》，最後還打出《神奇四俠》（Fantastic Four）的標誌，表示MCU將會重製《神奇四俠》。

趙婷入選影響力榜

此外，趙婷入圍了本年度A100百大影響力亞洲人，Gold House每年都會選出百大影響力亞洲人，今年就有楊紫瓊任評判。趙婷剛憑《浪跡天地》（Nomadland）獲奧斯卡最佳電影與最佳導演，風頭一時無兩，而「尚氣」劉思慕和韓國女團BLACK PINK都有份入圍。