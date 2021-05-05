資深藝人黃樹棠（求叔）在上月10日因肺癌病逝，終年74歲，其任職配音員的兒子黃榮璋今在世界殯儀館為亡父設靈，求叔的遺體明日大殮後將會火化，並會遵從亡父生前意願，將骨灰撒在紀念公園回歸大地。

靈堂上橫匣寫上「永遠懷念」、堂前放了蘋果、橙、可樂等祭品，靈堂前放了兒子黃榮璋致送、寫上「親恩永懷」的心形花圈，而求叔胞妹黃文慧的花圈亦放在靈堂側邊。

從影近半世紀的求叔，曾効力不同電視台及機構，合作過的演員無數，當中成龍、古天樂、劉德華、羅蘭、吳思遠、呂頌賢麥景婷夫婦、森森、斑斑、姜皓文夫婦、陳煒、關菊英、關寶慧、冼灝英、陳榮峻吳香倫夫婦、黃樹棠影迷會、煒烈等。

黃文慧情緒激動

黃榮璋與姑姐黃文慧一同在靈堂外受訪，黃文慧開口不久便情緒激動，全程哭着受訪：「人間總有情，喺呢個咁惡劣嘅疫情裏面，阿棠哥一路好走咁樣，佢就會離苦得樂，佢留喺度戥我哋受苦，我哋仲痛苦，榮璋，記得爸爸係好錫你㗎，你知唔知呀？佢走咗就係錫你㗎喇，佢唔想你辛苦呀，你要乖呀……」黃榮璋見狀也回答：「知呀，知呀。」來安撫姑姐

問到求叔有否遺願，黃榮璋指：「其實佢都走得幾急嘅，但就唔係話好痛苦、好辛苦嘅，大家都可以放心，佢遺願……佢唯一同我講嘅可能係之後會綠色殮葬，去灑啲骨灰喺紀念公園，呢個係佢唯一交託我一定要做嘅事嚟嘅。」

提到昨晚為亡父收拾遺物，是否很感觸？黃榮璋坦言：「都有呀，其實都同佢住咗咁耐，我發覺原來佢鍾意嘅嘢其實唔係好多，佢平常着啲衫褲都好casual……」黃文慧聞言插嘴說：「佢個人唔奢侈㗎！」黃榮璋續說：「我執完佢要着嘅衫，我心諗，會唔會唔夠隆重？但佢就係鍾意嗰啲。」他指父親平日很少着隆重的衣飾，只有登台或工作所需時才會着，所以他也挑了亡父生前的西裝給父親。

黃文慧表示，因為他們有很多兄弟姊妹及姨甥等在外國，由於受疫情影響，無法親身來送別，她又感謝傳媒：「大家都有心，你哋都有心喇，多謝你哋，喺呢個疫情之下，畀我哋有啲溫暖，希望棠哥可以一路好走啦！」之後她更泣不成聲。黃榮璋補充向其他曾經出力的人致謝，包括演藝人協會、古天樂、武師公會、特技人協會等，都曾慰問及幫手，他表示感激。

打機憶亡父

黃榮璋講到喪禮不會有任何宗教儀式，因為父親臨終前有提過近年不喜歡嘈吵的環境，所以不想要宗教儀式，讓靈堂安靜，亦不希望來賓愁眉苦面，令大家的觀念好一點。黃文慧哽咽再指：「都係唔捨得㗎嘛，我哋同佢喺呢個影視圈入面出生入死咁多年，盡咗咁多能力，冇功都有啲勞力，我都希望佢靚靚仔仔，100年後又一條好漢重戰江湖。」

黃榮璋指求叔因為沒有特別喜好，所以不會有特別的陪葬品：「佢本身都冇乜貴重嘢，佢平時喺屋企最貴重嘅，可能係玩部遊戲機囉，哈哈！我諗佢唯一留低畀我嘅，就係嗰部遊戲機，可以打佢啲save囉，都係開心嘅回憶嚟，所以我打機都想喊。」

黃文慧再指：「我今日係唔應該喊嘅，我係應該送佢出去外景，因為我做藝員部做咗20年，我所有嘅藝員我都係陪住佢哋出去做嘢，接接送送，今次阿棠哥係唔會寂寞㗎，佢有一班人喺度check in緊，喺機場度等緊一齊出外景，所以我買咗好多食物，都係佢出外景食嘅，我個心意就係嚟到呢度，所以我係唔應該喊嘅。」

黃榮璋表示認同說：「我都會當佢係去旅行、去環遊世界啦！」黃文慧指相信亡兄會與已故的譚炳文、李香琴前一齊搭飛機到另外一個國度旅遊、登台、唱歌：「應該係好開心。」

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