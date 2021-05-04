超模Kendall Jenner向來是街拍女王，每次現身街頭，造型都會馬上吸引全球時尚圈的目光。她最近與時尚界星級寵兒Zoe Kravitz同樣發放穿上品牌The Row的照片，完美演繹近年在時裝界高姿態出現的極簡性冷淡風格。品牌The Row路線一向低調，今次可算是難得有celebrites高調穿上宣傳。而現今時尚界的極簡性冷淡主義和1990年代興起的Ｍinimalism簡約主義又有何不同？

淡然偏離潮流

首先談談The Row的主理人，是雙胞胎姊妹Mary-Kate Olsen與Ashley Olsen於2006年創立，這對雙生兒的年輕妹妹正是《復仇者聯盟》（The Avengers）電影系列的紅女巫伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），有妹妹超強人氣的加持，再加上這對時尚姊妹花多年來的人氣，The Row創立不久已被外界定為與碧咸嫂Victoria的同名品牌一樣，屬名人設計師品牌。

不過The Row的設計和brand image低調又沉實，以擅長混用高級和具質感的面料放到簡潔和注重線條感的設計上，時而中性，時而帶點女性的知性美和優雅，漸漸形成一種名為「Normcore」的審美角度。「Normcore」一字由normal（平常）和hardcore（核心）組成，代表一種偏離潮流、用色單調、帶有淡淡然的高級感，所指的正正就是The Row所展現出來的極簡性冷淡風格。

1990年代的簡約主義Minimalism從歐洲的建築風格開始，當時這股簡約風走入時裝界，當年的Martin Margiela、Prada、Raf Simons和Helmut Lang便是帶領Minimalism的重要品牌，一下子更顛覆了當時傳統品牌的華麗和誇張手法。及後經歷了十年由Phoebe Philo主理的Céline，再次在時裝界燃起Minimalism熱潮。

冷淡風潮品牌

1990年代崛起的Jil Sander當然也是極簡主義的靈魂人物，品牌在2017由夫妻檔設計師Luke Meier和Lucie Meier接手後，重新出發成為極高人氣的簡約品牌。而現在盛行的極簡性冷淡風潮，還有以下的品牌，包括被喻為「韓版Celine」的韓國品牌Low Classic，設計師透過利落的剪裁和線條，成功打造極簡高端的時尚美學。在Phoebe Philo主理Céline期間，於品牌工作室待過兩年的越南設計師Peter Do，在8年前創立的同名品牌，同樣以優質的用料，創作出利落跳脫的西裝設計打響名堂，在2020年更入圍LVMH設計大獎。法國品牌Lemaire使用極高品質的面料和皮革製作出低調奢華的極簡風格。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。