由韓國女星申敏兒及李俞英主演的韓片《夢魘》（Diva），將於明日在香港上映。《夢魘》是韓國首部以跳水為題材的驚悚之作，可說是韓版《黑天鵝》（Black Swan），為觀眾帶來另類的內心衝擊。

遇神秘車禍

申敏兒於戲中演跳水天后崔怡英，是奧運代表的級數，與秀珍（李俞英飾）是青梅竹馬的好友。為了能夠幫助最好的朋友秀珍，怡英寧願改為與秀珍參加雙人高台跳水。當二人朝奧運方向前進時，發生了神祕車禍，醒來後怡英面對秀珍失蹤之餘，加上比賽的壓力，其高傲、心底的慾望、嫉妒等潛在的陰暗面，以及秀珍不為人知的一面亦在她腦海逐漸浮現。

眼神嚇人

今次是申敏兒首度嘗試演出驚悚片，監製金潤美透露一開始就想找申敏兒演出，指申敏兒除了漂亮外，偶然也會讓人看到令人不寒而慄的眼神，因此覺得她會適合拍驚悚電影。而申敏兒亦為了電影而素顏演出及演出綜藝節目谷戲。

地獄式訓練

另外，申敏兒及李俞英為了電影而進行了地獄式的訓練，猶如運動員般練習了三個多月，當中申敏兒表示本身就喜歡游水，所以對水沒有甚麼恐懼，不過跳水是另一回事，因為她有輕微畏高，所以要克服在高台跳水及各種姿勢等等，經過三個多月左右的練習，一邊練習一邊提升高度，後來就慢慢習慣了。

談到素顏演出一事，申敏兒坦言起初有些擔心，亦確實感到不習慣，覺得好像赤裸裸示人一樣，不過隨住拍攝，她就忘記了素顏這回事：「拍攝時，導演及工作人員也有說看到我另外的新面貌，我不以為意，直至看到預告及劇照，才發現原來我也可以有這樣的一面，感覺好新鮮。」

貼近現實

申敏兒又表示：「要飾演擁有天后般實力的選手，如果表達不到相關的設定，就會把角色搞死。所以無論在做運動抑或訓練的時候，穿上泳衣就要表現出運動選手的模樣。然後練習的時候也穿上參賽選手的專用泳衣，髮式及各種配件都要一樣，多熟悉運動員，尤其是天后級運動員的氣場，練習及比賽場地的氛圍等等，盡量表現出貼近真實。」

申敏兒說：「演員也是一個不斷接受別人評價的職業，跳水也是一樣的，在表現我擅長的動作時，狀態如果稍有偏差，或是有種必須做好的壓力，心態都很容易動搖。我必須穩住自己的心，這點跟演員一樣兩者都很相似，因此，我對於崔怡英這角色的感受相當有同感。」申敏兒亦提到，現世代大家都生活在競爭激烈的社會，大家看到電影中的崔怡英，可能都會覺得有與自己的相似之處。

曾送院停工

另外，李俞英亦為了演出而不停練習，吊威也練習半空翻騰時，覺得肋骨很痛，不過她仍咬緊牙關練習，最後因為被威也卡到，引致肋骨骨折，最終要送去急症室，並需要停工休養一個月。

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