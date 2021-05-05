日本運動品牌ASCIS與英倫龐克品牌Vivienne Westwood聯名推出的GEL-KAYANO™️27 DE系列終於來到最後一章，比較上回富未來感的半透明橡膠設計，今次的款式選擇回歸經典，向ASCIS的經典鞋款取經，並融入龐克教母Vivienne Westwood為人熟悉的拼貼元素，標榜以耐用性的防撕裂材質，創造舒適同時具復古風格的新設計。款式已在全港Vivienne Westwood店限量發售。

另外Rick Owens與同為龐克界經典的Dr.Martens合作系列，亦發放了第二彈新作，除了推出1460 BEX 星形繫帶麂皮版靴子外，更驚喜推出以DM另一經典1461作設計藍本的三扣高筒涼鞋，將兩個品牌的重要元素完美結合，絕對是誠意之作！款式將於５月８日在網上開售。

另外值得一提的是每年夏季必定大熱的涼鞋品牌Teva，今季亦與相機品牌Polaroid聯乘，推出限定涼鞋款式，以Teva經典鞋款Original Sandals作為藍本，加入Polaroid的標誌性配色和復古元素，推出兩款防水涼鞋款式。系列除了Teva經典款式涼鞋，亦推出隨時留影當刻回憶的即影即有相機。

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