人氣組合ERROR前晚推出新遊戲節目《ERROR自肥企画》，首集甫開始，四子即cosplay日本經典動畫《新世紀福音戰士》幾位主角出場，重演動畫的首集劇情，甚至二創片頭曲改為節目主題曲，除了鏡頭、畫面勁似外，惡搞歌詞抵死搞笑；他們首個遊戲「Big壁精奴」更是以諧音明寸無綫的「big big channel」，加上「肥仔」梁業講香港現況的貼地對白，獲網民洗版留言狂讚。

組合ERROR主持的ViuTV新節目《ERROR自肥企画》前晚首播，近日四子人氣急升，不少觀眾都非常期待新節目。節目甫開始先由四子和「Double S」沈殷怡及陳欣妍重演經典卡通《新世紀福音戰士》首集劇情，何啟華（阿Dee）扮「碇真嗣」、梁業（肥仔）扮「碇司令」、郭嘉駿（193）扮「綾波麗」及吳保錡扮「EVA初號機」。

Mike導主唱夠啜核

「碇司令」肥仔在節目中指，香港面對「經濟、疫情、精神健康，全部冧檔」、「唔移民嘅話，香港呢個爛攤子，點都係你㗎，面前嘅困境，有冇能力打敗佢」等危機，因而要啟動ERROR作戰狀態，早前「反省中」的保錡以機械人造型出場時自嘲：「終極即係冷卻狀態，即係被雪藏。」網民大讚重演劇情時，連鏡頭方向都跟足原著動畫，是誠意十足，加上影射香港現況的對白，令人看得很有感覺。

接着再播出改編自《新》片頭曲《殘酷天使的行動綱領》、由旁白麥可暉填詞及格仔導演劉諾衡（Mike）主唱的主題曲，歌詞「係咁OT我畀埋條命你好冇」、「妥協後到最後諗真我係要玩彈XX打爆隻蛋」、「面對收視的壓力是但啦頂你個肺」等幾乎全部錯key兼三級，不過依然被大讚「貼地、啜核」，道出不少港人及電視人的心聲。其後四子以全白精蟲look大玩「Big壁精奴」遊戲，發音刻意跟無綫的「big big channel」相近，擺明寸無綫。遊戲中四子要一齊撞牆，當中會有三人跌入油漆中，順利過關的一人贏得1,000元獎金，最後由阿Dee勝出。

張敬軒：年度最愛

節目播出後，網民即迅速瘋狂式洗版留言大讚：「全港最強團隊，ViuTV要加人工！」、「叫對面台所謂嘅創意總監收X啦」，不少網民更特別力讚搞鬼主題曲，連張敬軒也在保錡於Ig貼出的幕後花絮帖文中留言「我聽咗首歌10次！」更形容是年度最愛。對於新節目首集大獲好評，193昨日回覆《蘋果》時表示：「真係要多謝網民咁留意我哋，拍嗰陣已經好好笑，之後我自己偷睇咗頭三集，估唔到剪完出嚟仲好笑。其實我哋係現今藝能界最多cosplay嘅藝人，希望遲啲可以去到啲動漫展。」

今次《ERROR自肥企画》繼續由跟四子合作無間的格仔導演Mike、編導「Agent L」曹梓沖及「無制限OT編集團」幕後團隊炮製，對於網民熱捧，Mike前晚也在Ig限時動態留言感謝大家支持，並透露正全力進行其他集數的後期工作：「現在猛烈地追趕剪接進度中，絕對一定冇辦法覆得晒大家，你哋嘅支持同鼓勵係收到嘅，多謝你哋呀，每一位觀眾！」不過，日前Mike卻爆粗炮轟ViuTV的公關，指他們上周向傳媒發出新聞稿，劇透首集炸吉祥物「生啤」等情節，力斥公關的逆向宣傳破壞他們幕後一番心血及浪費事前的保密功夫。