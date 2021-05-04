跟好幾個音樂人談起香港樂壇現象，他們不無嘆息甚至幾乎有人頭上冒起怒火。我說不如正視市場問題，這種日益膨脹的無知早已不是懸案禍延起點。假如三兩青春臉孔就代表香港音樂全貌，不無讓人傷感。誰都理解每個時代甚至每個月急湧而至的潮流，全世界更替之常態，沒有新苗的土壤，真箇樂壇已死。天時地勢，流行音樂正為當代社會文化把脈。

停一停聽一聽，香港在流行甚麼音樂？若然以正式出版「計較」，心算着幾個優質單位之外，其他剩餘的也是佔據大部份那些這些，都是一個模式產物，90年代中期至今，搞不明白是否受了卡拉OK的毒咒還是甚麼，每首歌一種眼耳口鼻，活像某種每天坐在8號窗等夠鐘下班的公務員，幾乎談不上有任何體溫變化；或者有真正看過公園長椅上大叔的臉容，連旁邊哭泣的杜鵑也輕易被擊敗。

不只歌手日復往返隨波逐流，連所謂歌曲監製亦要負上責任，好幾位非常著名製作人異口同聲，這是種專業，怎樣將歌手長處發揮帶出其聲音特質太重要了，歌手本身和製作班底對音樂認知，編曲作曲作詞伸延至如何選曲，當然是大學問。

現役一流音樂人對我說，太多未夠功夫的人黏着一部電腦便完成任務，電腦只是工具，最終對音樂觸感和判斷又有多少？那種木無表情的琴音，被算計精準程式之內，如何感受真正意境和味道？即是說哪管你有多愛三合一即沖咖啡，也請先認知甚麼是咖啡！自問有知覺的話，嘗試去嗅下咖啡豆收成時的香氣。業界的錢銀遊戲不會妨礙自我增值，一味誠意又誠意，音樂不是同情回來的。當年王力宏為了領會天地浩瀚，他跑去西藏河道細聽流水聲，雖說瘋狂也要講能力，但這是態度問題。走上摩利臣山都認為自己登陸珠穆朗瑪峯，也就沒辦法了。

香港流行歌抄襲K-Pop已不是新鮮事，由K-Pop到唱K歌，就這個樣吧！不要忘記音樂冇新舊，只有優劣。假若認為自己青出於藍，Bring it on！

撰文：陳海琪

本欄逢周三刊出

【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。