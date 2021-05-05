杜汶澤在去年年底為了籌備新節目專登飛往台灣「Longstay」，其間體驗到不少「台灣人特殊文化」，日前阿澤應網絡紅人「館長」陳之漢的邀請，為他的YouTube節目《館我怎麼練》擔任嘉賓，兩人分享了不少做gym的經驗，阿澤大讚台灣的美食和濃厚的人情味。

在節目開始的時候，阿澤表示如果不用工作的話，一星期有5天會去健身，館長貼了3張阿澤去年做talk騷的相片，讚他應該在這個時候是身材最好的時候，阿澤笑說：「 我在2017年開始健身，我覺得這年紀訓練不算是太晚，關鍵是你願不願意去做，而不是老了甚麼都不能做。有時在健身房見到20多歲的人，他們舉得比我輕，令我很有成功感，年紀越大，動力就越大。」館長即場安排阿澤進行連串魔鬼訓練，看看他有幾大毅力。

揭田蕊妮馭夫術

阿澤在閒談間表示自己在香港最高峯時期擁有4部車，其中一部是專登在日本買的「AE86」：「我買的時候，只要港幣兩萬元，後來整理到8萬塊，雖然幾乎每一次開出街都會壞，畢竟是86年的車，但開它是一個情懷，是一個紀念。那時候我並不是很有錢，只不過是花錢很兇，年輕嘛，我老婆沒有罵我，後來跟我說：『杜先生，你的戶口沒有錢了』，我便出去賺錢，那是剛拍《無間道》的時候。」到了現在，只剩下一部車給太太田蕊妮。

後來阿澤台灣的東西不僅好吃又便宜，人又很好，他表示在80年代，第一次在台灣吃日本菜：「當時我跟媽來台灣旅遊，我一直未有機會吃日本菜，因為那時候香港很貴，家裡很窮，又沒有機會，我媽帶我去銅鑼灣食蛋壽司，一盤要港幣90元，兩人吃完一盤後就馬上走人，真丟臉！後來來到台灣後才吃到便宜又量大的日本菜，很好吃，非常開心。」

阿澤還表示很喜歡台灣的火鍋和桶仔雞，尤其是火鍋，他更大讚「台灣火鍋很棒，每一間都很棒！」，但他不明白為何台灣人愛吃海底撈，館長則解釋：「那就是噱頭啦！你知道，吃火鍋還可以看雜技……」阿澤搖頭直呼：「過分，很過分，台灣人很傷我的心耶！」

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