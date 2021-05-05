天王郭富城今晚現身跑馬地馬場，特地支持愛駒、5歲馬「舞士精神」，「舞士精神」於第7場上陣，城城與老婆方媛（Moka）於晚上9時20分坐七人車到場，兩人拖手進場，城城表現風騷。

穿得一身黑的城城友善地與傳媒打招呼，被問到對愛駒有無信心時，他表示：「支持（自己隻馬），最緊要呢項係運動嚟㗎嘛！（贏咗之後會唔會用啲獎金嚟買大禮送畀Moka做母親節禮物？）真係未知呀，嚟支持吓囉！」城城入場後，先後與練馬師方嘉柏及騎師莫雷拉交談，Moka全程做跟得夫人，靜靜待在老公身邊；另有場內人士乘機搵城城集郵。

城城輸馬後快閃離開

「舞士精神」在開跑後，一度領先，惟跑到後段被超前。無緣拉頭馬的城城在第7場結束後便拖老婆離去。問到他會否對輪馬感失望，城城表示：「唔會，體育精䄂吖嘛！因為佢都傷咗，休息咗成年，所以今次係特登過嚟支持，希望佢養好傷。隻馬休息咗咁耐再出返嚟，其實而家都未係算最fit，所以更加要嚟支持。」再問到今晚是否特地撇低兩名幼女Chantelle及Charlotte，乘機與老婆拍拖？城城否認：「唔係，佢哋兩個都瞓咗覺喇。」

另外，今晚有另一匹注目馬，為「小小超」李澤楷首匹名下馬「飛凡」，3歲的「飛凡」於第8場上陣，是牠首次在港出賽。「飛凡」曾在外地有兩戰兩勝的佳績，可惜今戰只能跑到「梗頸四」，而小小超未有現身支持愛駒。

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