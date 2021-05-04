有「抗癌歌手」之稱的李明蔚（Sarena），於2012年患上罕見癌症「鼻咽腺樣囊性癌」後，努力抗癌九年，惟最終不敵癌魔病逝，終年31歲。

馬浚偉公佈死訊

昨日Sarena好友馬浚偉，在她的社交網站代宣佈Sarena離世消息︰「按照Sarena李明蔚的意願，本人（馬浚偉）代表她的家人在此公告，李明蔚於今天下午5時10分，回到了天父的懷抱。」短短一小時已引起逾七千多人關注，並有近三百個留言，網民紛紛悼念Sarena：「一路好走，已經好叻好堅強」、「希望你能離苦得樂、回到天家」、「願你在天國圓唱歌夢」。

九年來Sarena努力抗癌，雖然一度情況好轉，但去年8月開始病情反覆，四日前馬浚偉曾代她出post多謝大家關心，並留言︰「我的身體狀況已經變得比較差，實在沒辦法再一一回覆大家的問候。」更指「未來嘅路係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力。」似已作好心理準備。其實，Sarena最後一次於社交網出帖是上月20日，當時她透露已入院五天，抽腹水減少肚脹，更指缺氧致吞嚥困難，醫生為了幫她止痛也開了嗎啡水並將她送到療養院。

半年38次電療

Sarena的九年抗癌路血淚交加，22歲後的人生是與癌魔的連場硬仗，2012年她半年內進行逾38次電療及四次化療，情況一度好轉，可惜2016年起癌病再度惡化，癌細胞更擴散到肺、肝、腎及骨，試服過標靶藥，但因身體承受不到副作用暫停，而多年來治療的副作用，令她聽力只餘三成、牙骹肌肉萎縮、口腔潰爛，右邊臉癱瘓，導致右眼不能閉上，加上喉嚨要開造口幫助呼吸影響聲帶，令Sarena無奈放棄最愛的唱歌。

2019年時，為了籌藥費，Sarena推出首張專輯《交換愛情》與新書《被選中的女主角》。推出新書時獲偶像容祖兒、王菀之、薛家燕及林淑敏等為她寫序，馬浚偉更不時陪伴她出席活動。

2020年初，甘比亦承認透過大劉的慈善基金幫助Sarena，前年Sarena再貼出短片向網民募捐眾籌醫療費，古天樂、容祖兒及謝安琪等紛紛捐助，惜最終不敵癌魔撒手人寰。