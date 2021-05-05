第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮將於本月30日舉行，今屆主題為「藝力自強 傳承明天」。大會找來6號@RubberBand擔任主持，訪問導演杜琪峯及《一秒拳王》導演趙善恆。杜Sir早前表示話「香港電影已死」的人是「講廢話」，趙善恆表示非常認同，他說︰「因為我可以繼續努力，惟有自己努力才可以繼續落去。」恆仔同時補充話其實不用爭拗，努力可能證明，自己仍在開戲拍香港電影，就知道講這話的人不合邏輯︰「如果香港電影已死，我唔會開工，所以香港電影唔會死，我哋呢一代導演都唔會死。」

孕育新晉導演

作為前輩的杜Sir更大派定心丸話香港電影絕不悲觀，回望過去10年，香港正在孕育一個機遇，讓一群年青人建立自己的電影生涯或歷程，他說︰「有一段時間電影系畢業生係前路茫茫，不過呢10年香港至少誕生咗10位為人認識嘅新晉導演。當然佢哋冇龐大嘅製作資金，資歷亦唔足，但都能夠吸引一班市民畀錢入場睇佢哋嘅戲，我覺得佢哋已經成就咗第一步。」

杜Sir又話「香港電影已死」這說法，只是有些人自己無發展，就以為別人都沒有發展。他話每逢電影產量減少，就會有類似說法出現︰「我認識幾位香港好強大嘅導演，拍過好多經典電影，佢哋仲拍緊戲，如果電影已死，仲繼續拍乜？」

他寄語新一代香港導演指他們幸運得來不易，有很多人幫忙，演員減片酬、工作人員減工酬協助，應該好好珍惜。他建議新一代導演有機會就去拍，因為越拍得多才會有機會自我檢討優缺點︰「佢哋能力仲未夠，唔及以前導演思維靈活，題材亦唔夠寬闊，舉例徐克第一部戲《蝶變》，係香港武俠片世界前所未見、許鞍華第一部電影《瘋劫》，原來文藝片可以咁樣拍。類似呢啲例子，而家題材唔夠多元化。」他希望新晉導演不要拍一部只有自己才看得懂的電影，而是可以讓好多觀眾都會欣賞，集藝術性同娛樂性，就是邁向成功的第一步。

林杜相交40年

另外，杜琪峯昨晚在尖沙嘴出席「嶺上起風雲」林嶺東電影回顧展閉幕禮，閉幕電影為林嶺東遺作《七人樂隊》。杜Sir接受電影評論學會卓男同張偉雄訪問時，講到跟林嶺東之間的兄弟情，他說二人相知相交40多年，一世都不會忘記︰「我諗喺娛樂圈中，冇人同佢嘅關係……除咗佢啲兄弟姊妹，係咁透徹、咁清楚。我哋窮時喺一齊，有啲錢時喺一齊，遇到困難時一齊，到年紀大、『更年期』都一齊。」杜Sir話大家經歷多個時代，只有他移民加拿大那幾年沒有見。杜Sir還記得林嶺東在信中話沒戲拍時，就在多倫多圖書館門口池旁看白鴿，那張照片還留在家中︰「一世人有幾多個咁樣嘅朋友？我只得佢一個，只有一個，那我有沒有可能忘記？冇可能啦。」

講到林嶺東在《七》片中的表述，杜Sir話貫徹「林嶺東電影在劇院效果相當強烈，對人物和劇情的操控，那種硬淨的風格，很能帶動戲院內的氣氛。他是一個潮州怒漢，和他的作品一樣。所以想不到他會拍到《迷路》（《七人樂隊》其中故事》。希望大家支持香港電影。」

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