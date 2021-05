曾拍過經典牛仔褲廣告的英國模特兒Nick Kamen今日離世,終年59歲,死訊今日在網上流傳,59歲英國男歌手佐治童子(Boy George)亦留言悼念。

Nick Kamen於1984年出道模界,翌年拍攝一個Levis 501廣告後一炮而紅,廣告更獲選為史上最出色廣告之一。在廣告中,Nick Kamen於投幣式自助洗衣店當眾脫去T恤和牛仔褲,令人留下深刻印象。隨着Nick Kamen的廣告獲得空前成功,就連美國天后麥當娜(Madonna)亦被吸引,為他寫下歌曲《Each Time You Break My Heart》,娜姐還大開金口唱和音,香港男歌手張立基亦改編過其1988年歌曲《Bring Me Your Love》為廣東話版《今夜你是否一人》。佐治童子於IG貼上與Nick的合照,留言大讚他是最美麗和溫柔的男人。

