憑《愛‧回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」而成功入屋的吳偉豪，日前有一段疑似是他的不雅影片在網上流出，片中男子全身赤裸，邊沖涼邊自拍，還有自摸下體的畫面，吳偉豪至今未有為此事作出任何回應，而無綫高層樂易玲接受傳媒查詢時，承認並證實報警一事，又指警方已跟進調查。

有send短訊慰問

《愛‧回家之開心速遞》的一眾演員今日在將軍澳出席宣傳活動，「朱凌凌」吳偉豪當然未有現身，劇中飾演「朱凌凌」好兄弟的「金城安」周嘉洛被問此事，他說：「我冇睇過條短片，都係睇報道先知發生乜嘢事，之後有send message畀佢，呢個時候畀多啲私人空間佢。」而劇中演「池子孝」的阮政峰亦說：「我連WhatsApp都冇send畀佢，發生咗呢啲事，每個人嘅心情都唔同，如果太多嘅問候說話，有時都係一種傷害。我哋本身都好friend，佢會知道大家都會喺度支持佢。」

對於年輕藝人在言行上是否需要特別檢點？阮政峰先說：「其實唔關乜嘢崗位嘅事，任何人都應該要小心啲。」周嘉洛亦說：「小心為上啦，我覺得社會上有好多唔同嘅標準，檢唔檢點呢啲因人而異，無論係邊一行都好，自己嘅私生活係應該被尊重。」至於會否擔心對方的角色被抽起，周嘉洛則說：「其實佢都係受害者，呢件事已經報咗警，都係交返畀公司處理。」

交朋友要帶眼識人

丹爺亦被問到此事，他說：「呢啲嘢你哋都要幫吓手，我覺得成件事又唔係乜嘢大件事，一個年輕力壯，血氣方剛嘅小朋人，個個都有機會做啦，唔使大驚小怪，只不過佢就真係唔係咁好彩，所以我想奉勸啲後生仔，交朋友要帶眼識人，好好哋選擇，大家幫吓手勸佢，放鬆啲個人，唔使咁緊張，我哋一定支持佢！」而呂慧儀則說：「我冇睇過嗰條片，但係知道發生乜嘢事，呢個時候畀多啲空間佢喇，成件事都交咗畀警方，唔方便評論太多嘢。」她還說：「我哋嘅拍攝未有影響，佢都係一個成熟嘅人，識得點樣去處理，唔會影響工作。」

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