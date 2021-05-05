李我叔是著名播音名人，在30年代尾期，電台廣播劇興起，李我叔憑一人用不同聲調，扮演男、女、老、幼的角色，憑此開始嶄露頭角，亦奠定他日後在廣播界舉足輕重的地位。在80年代初，TVB處境劇《香港八一》啟播，雖然靚仔靚女欠奉，也不是有高知名度演員作牌頭，但卻越做越受歡迎，由《香港八一》做到《香港八六》，5年拍足1,321集。這齣處境喜劇不僅寫下當年香港的變遷，劇中每個小人物角色，彷彿就和大家身邊的老街坊一樣有血有肉。而李我飾演的算命師覺悟因，是懋叔（黃新飾）一家的街坊，在銀禧小食店樓上開設算命舖，閒時會落小食店和街坊閒談諷刺時弊。由於李我叔說話字正腔圓、聲音雄渾，輕易令觀眾留下深刻印象，亦因此成為李我叔電視生涯中最重要的角色之一。

蘇小姐前年榮升做外母

40多年過後，當年《香港八一》系列的一眾老街坊經歷不少變遷，其中飾演李我叔秘書蘇小姐的梁碧玲，可說是和李我叔有最多對手戲。梁碧玲拍完《香港八六》後便離開娛樂圈，嫁給台灣富商之子做少奶奶，為老公生了兩名女兒，並已移民紐西蘭，至今28年。前年她更榮升外母並在港擺喜酒，當時順嫂梁葆貞都有出席婚宴。

至於顏國樑在劇中飾演市儈又勢利的經紀陳積，是1980年代最廣為香港人熟識的角色之一，而在陳積過後，顏國樑雖然繼續在TVB拍劇，但已不復當年陳積的聲勢，直至2009年，顏國樑約滿TVB便離開演員及主持人行列，並成立「顏國樑趙堡太極拳會」教授太極拳。

劇中飾演懋叔女兒的梁仲芬，是1981年度香港小姐競選「最上鏡小姐」得主，其演藝生涯無太多作品，比較出名的便是在《香港八一》至《香港八六》處境劇系列中飾演懋叔女兒何雪萍一角。該劇結束後，梁仲芬便前往美國進修，全身退出娛樂圈，現時定居美國。

另一方面，劇中除了飾演小食店伙記康仔的李成昌和李家鼎，以及阿Dee老婆韓馬利仍活躍於幕前外，劇中絕大部份演員已先後退出娛樂圈，其中飾演銀禧小食店老闆懋叔黃新、飾演斌仔的羅君左、飾演牛生母親的陳立品、演垃圾婆的鄭孟霞、演李威母的黃曼梨以及李我叔均已先後離世。

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