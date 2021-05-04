曾為TVB「御用鬼佬」的布偉傑（阿一）於2018年離巢後作多方面發展，拍電影、搞YouTube頻道，還自資開設遊戲教室，但疫情加上社會運動，迫使阿一走向山窮水盡地步。阿一日前接受《蘋果》訪問，一臉認真說：「真㗎！冇錢到用晒saving，要搵朋友幫手先交到租，搵朋友幫手先有嘢食，上年係去到呢個地步。好彩最近有番啲電影同廣告，最辛苦嗰刻過咗。」

阿一是美國人，但熱愛中國文化，大學畢業論文是寫陶淵明詩集，擁有中國文學及亞洲研究雙學士學位，前任及現任妻子都是香港人，訪問當日還跟李佐滋老師學習書法及國畫。阿一在90年代做過埠新郎移居香港，由3,000呎獨立屋屈就住幾百呎蝸居，「1994年尾做幼稚園教師，同前妻住喺佢家姐屋企，我一家三口（囝囝）一間房，佢哋兩公婆同個仔一間房，孖女又一間房，一齊住幾百呎，香港就係咁。我好鍾意Mr.首歌《人一世物一世》，『地方細，住得貴，看物價鞭打打工仔』，哈哈。」

曾有算命師傅指阿一命格多水，適應力強，但他可以過更好的生活。阿一曾在IT公司擔任銷售工程師，因為工作性質轉變，他覺得「唔好玩」，毅然放棄百萬年薪，全身投入演藝行業，由臨時演員做起。「小學二年級已經演舞台劇，但知道荷李活好黑暗，嚟到香港喺電視見到河國榮，心諗『佢得我都有機會呀』，但臨時演員搵唔到錢，我做過part time保安，喺event黑衫戴耳機嗰啲。」

外國人未來角色做衰人

問到他會否感到自降身價？他一派樂天說：「冇所謂，搵食之嘛，香港好多機會搵錢，唔好怕蝕底同辛苦，廿幾年後都仲係好多。」阿一首部參演劇集是亞視的《萬家燈火》，至2006年，憑無綫處境劇《同事三分親》飾演韋一，成功入屋，可惜外國人樣，角色始終有局限，最多扮演神父、警察、上司等，2018年決心離巢，希望進軍大銀幕，但近年香港經歷巨變，阿一已作最壞打算，「最近同河國榮傾偈，佢都話嚟緊十年我哋外國人，大部份角色都係要做衰人，因為上面話我哋係衰㗎啦，哈！」

戴面具返工 難分敵友

香港人移民已成為熱潮，阿一卻堅持留低，在香港居住超過20年，怕自己不再適應美國生活。為追尋演藝夢，阿一確實放棄好多，外國的家人、高薪厚職，甚至自己的家庭。阿一與前妻離婚後，一對子女跟媽媽一同移居美國，他承認當初最反對他入行的是前妻，苦笑說：「佢驚俾靚女搶走我啦，哈，但其實我哋2003、2004年分開咗先，我再有動力轉呢行。」

他直認自己以前「好曳」，但從未與女藝人發生關係，他說：「冇、冇，難聽啲講，驚人話喺度食喺度屙嗰啲！哈哈哈，特別係嗰度地方做嘢好複雜，個個戴面具返工，你唔知邊個真正朋友，邊啲係為自己着想。」

與子女關係疏離

一對子女已20幾歲，但關係疏離，他解釋：「佢哋阿媽唔係好鍾意我，其實我之前每次返美國都會盡量搵佢哋，但個仔越來越黐阿媽，越來越少同我整個屋企人聯絡，我個女就曾經同我阿爸阿媽一齊住，關係好少少。希望佢哋將來有自己家庭，可以搵番我，同我做番朋友啦。」

有沒有後悔當初決定？阿一說：「當然有諗過之前嘅事，點先可以做得好啲，但中國人有句說話叫『活在當下』，發生咗冇得改變，未來唔知發生咩事，只可以呢一刻做得最好嘅自己，學識呢個思想，對我成個人生有改變。」中國人需要安全感？他笑說：「係人都要安全感，不過中國人社會，比較多嘅安全感係來自金錢。」

現任太太Celia是化妝師，支持老公繼續演藝事業，但阿一知道理想與現實之間要取得平衡。今年初，他參與一個給失業人士創業的計劃，用低價租用商舖開辦教室，推廣美國流行的《龍與地下城》遊戲，「而家除咗拍嘢，幾乎每日朝十晚十都喺舖頭，一個人要度好多嘢。有人叫我不如教英文（補習），好搵錢，但我好抗拒，因為傳統教英文方法好鬼悶，我就開始諗用呢個game去教英文，用講故事嘅方式去學grammar係最好，但要香港家長接受遊戲教育，又係好難。」

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