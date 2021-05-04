無綫「御用鬼佬」布偉傑（阿一）2018年離巢後作多方面發展，希望在外面的世界有更多有發揮的演出機會。但為求繼續追尋演藝夢，阿一去年山窮水盡，一度被迫問朋友借錢度日。雖然如此，但阿一仍堅持留港做演員，不過他亦做出最壞打算：「嚟緊十年我哋外國人大部份角色都係要做衰人，因為上面話我哋係衰㗎啦！」

布偉傑離開無綫後，現主力拍電影、炮製YouTube頻道，近日還自資開設遊戲教室，但疫情加上社會運動，迫使阿一走向山窮水盡地步。阿一日前在其位於荔枝角的遊戲教室接受《蘋果》訪問時說：「冇錢到用晒saving，要搵朋友幫手先交到租、有嘢食，上年係去到呢個地步，好彩最近有返啲電影同廣告。」

放棄百萬年薪

阿一曾在I.T.公司擔任銷售工程師，但因覺「唔好玩」而毅然放棄百萬年薪，全身投入演藝行業，由臨時演員做起：「嚟到香港喺電視見到河國榮，心諗『佢得我都有機會呀』！但臨時演員搵唔到錢，我做過part-time保安。」他從不覺得自降身價。

2006年阿一憑無綫處境劇《同事三分親》飾演「韋一」成功入屋，可惜始終因外國人角色受局限，最多扮演神父、警察、上司等，最終決定離巢，希望進軍大銀幕。但近年香港經歷巨變，他亦已作最壞打算：「最近同河國榮傾偈，佢都話嚟緊十年我哋外國人，大部份角色都係要做衰人，因為上面話我哋係衰㗎啦！」

拒搭上女藝人

阿一是美國人，擁有中國文學及亞洲研究雙學士學位，前任及現任妻子都是香港人，他在90年代做過埠新郎移居香港，由3,000呎獨立屋屈就住幾百呎蝸居：「94年尾做幼稚園教師，同前妻住喺佢家姐屋企，我一家三口一間房，佢哋兩公婆同三個仔女，加埋我哋一齊住幾百呎，香港就係咁。我好鍾意Mr.首歌《人一世物一世》，『地方細，住得貴，看物價鞭打打工仔』。」他指當初前妻反對他入行：「佢驚俾靚女搶走我啦，但其實我哋2003、2004年分開咗先，我先再有動力轉呢行。」他直認自己以前「好曳」，但從未與女藝人發生關係：「冇！冇！難聽啲講，驚人話喺度食喺度屙嗰啲！特別係嗰度地方做嘢好複雜，個個戴面具返工，你唔知邊個真正朋友。」

撰文：嵐山

攝影：仇志德

場地提供：一哥教室