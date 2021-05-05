資深藝人黃樹棠（求叔）在上月十日因肺癌病逝，終年77歲，其任職配音的兒子黃榮璋（章魚）於今日在世界殯儀館為亡父設靈，晚上7時至9時設立公祭時間，讓影迷送別求叔，翌日火化，並遵從亡父生前意願，把他的骨灰撒在紀念公園回歸大地，這就是最好的歸宿。

昨晚，章魚在社交網貼上父親的背影相，棠哥提着行李踏上機場接駁車，千山獨行！章魚留言：「爸爸，你將要去一個好遠好遠的地方了，後天你便會起程，而我現在正在幫你執好你的行李，等你在往後的任何日子，都可以穿好的、着好的，四季都不會擔憂。」

章魚為父親執拾陪葬品，包括放在棺木內的四季衣物，看到他對亡父的不捨之情，慶幸自己曾陪父親去旅行，「最愛的爸爸，慶幸有同爸爸去過旅行，雖然不能帶你遊我熟悉的日本，但已是一個深刻的旅程，永世都不會忘記，之後我去邊度都會帶住您！」網民都留言安慰，並願求叔安息。

棠哥入行逾50年，參演的影視作品超過100部，是圈中少數曾在麗的電視、亞洲電視、香港電台和無綫電視四台工作過的演員之一。他在12、3歲時，因為無心向學，投考仙鶴港聯的演員訓練班，畢業後跟劉家良和唐佳學當動作演員。由於年少肯搏肯捱，獲劉家良師傅賞識收做徒弟。

1979年棠哥參演徐克執導的《蝶變》後，被無綫羅致旗下，在鄭少秋版的《楚留香傳奇》中，扮演「中原一點紅」獲讚賞，之後再在《網中人》、《親情》及《離別鈎》中均有出色表現。1998年棠叔演出亞視經典劇《我和殭屍有個約會》系列中的「求叔」何應求一角，其演技再次獲認同和讚賞。

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