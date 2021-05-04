ERROR成員193近日人氣三級跳，直逼MIRROR人氣王姜濤，帶動ERROR也人氣高企，令他們前年跟監製黃慧君（花姐）一同主持的《花姐ERROR遊》翻hit，不少人近日紛紛上網重溫，ERROR的節目更佔據ViuTV網站的重溫榜前七名。兩季《花姐ERROR遊》到訪過日本、台灣及柬埔寨等地，導演劉諾衡（Mike）在三地分別安排引爆ViuTV吉祥物的「生啤」（Sound Bear），首次炸生啤是在《花姐ERROR遊》第一季，當時是想整蠱「花姐」黃慧君，豈料炸完生啤後，花姐沒被嚇倒，只是擔心的問工作人員：「你哋有冇問過魯生（ViuTV總經理魯庭暉）啊？其實係吉祥物嚟㗎喎。」在第二季先在台灣一個馬路中心炸生啤，Mike還一度笑說沒有向當局申請，隨後才在字幕指一切依足當地法例；到第二季最後一集於柬埔寨時，更是由花姐使用火箭炮射爆生啤。

前晚首播的《ERROR自肥企画》繼承作風，在空置廠房炸巨型生啤，幕後首次為生啤配音，將它變成麻甩大叔，還盞鬼說：「我先係上把，你哋係下把，仲想自肥。」再要四人跪拜，正當生啤「講經」時，突然爆炸，肥仔還嚇到甩假鬚，導演Mike才帶着一班工作人員走出來。雖然已不是首次引爆生啤，但ERROR越炸越旺，獲網民力讚：「九龍灣夠膽炸生啤，將軍澳夠膽炸Buddy咩？」