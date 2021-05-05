李我一生與廣播道結下不解緣，從80年代起，於大台的處境喜劇《香港八一》至《香港八六》系列，劇中飾演玄學家一角為人熟悉。現實生活中，李我是一名才子，他的演藝人生中，最重點是任職播音員，他聲演的廣播劇《天空小說》更是他事業的高峯，被傳媒譽為香港廣播界開山始祖，網民亦大讚他是廣州之光，講古王等。

薪金比葛量洪更多

李我小時候跟母親學唱粵曲，13歲跟導演湯曉丹學做編劇，因戰後局勢不穩，與20多位同伴自組「新春秋劇團」在香港、廣州兩地演出。1946年，當時24歲的他在廣州演出，被廣州風行電台台長賞識才華，邀請他去電台擔任廣播主持，自此開始了他的廣播生涯。1946年他創作的《天空小說》大獲好評，亦憑住此作品人氣急升，及獲麗的呼聲重金挖角。1959年，他又獲何佐芝挖角，加盟新成立的商業電台，李我曾在訪問中承認當時的薪金，比當時港督葛量洪還要多，加上《天空小說》故事出版成書，拍成電影，收入相當好，可是他不善投資理財，他曾在分享會直認散財比賺錢更快：「如果我識得儲錢的話，我諗我已經買到香港十條街，自己搵錢賺錢，所以我坐飛機去香港飲茶。」

晚年入住公屋

雖然身為才子，但如李我所言搵錢快散錢亦快，他曾有過物業，不過晚年時已轉名給子女兒孫，他於12年接受《蘋果》訪問時曾提過：「一人一幢，有啲兩幢」，而夫婦二人所住的灣仔2,700呎舊樓也賣出，之後太太沒有物業就申請了入住300呎油塘邨公屋，蕭湘曾表示要花唇舌才勸服丈夫：「舊樓好多樓梯，跌親點算，公屋細但附近傷健設施好，佢覺得住公屋啲人會覺得佢係唔掂。我話如果有朋友因為咁覺得你潦倒，你就當冇咗呢個朋友」。不過近年2人年紀老邁，李我更行動不便，出入要靠輪椅，而主力照顧他的太太因頸椎受傷，亦不方便照顧他，2人最後轉入住護老院。

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