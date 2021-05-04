由ViuTV「格仔導演」Mike導主理的ERROR全新節目《ERROR自肥企画》，周一（3日）晚終於播出第一集。一如預告片段，除了ERROR四子化身經典動畫新世紀福音戰士經典角色外，不少人大讚Mike導主唱的二創日本新世紀福音戰士歌曲好正，而首集「重頭戲」當然是將吉祥物生啤擺上枱，再次將它炸到「死無全屍」。癲喪環節令網民洗版式討論，有人更嫌只得半小時的節目唔夠喉，紛紛要求加碼播足一小時。

昨晚（4日）來到第二集，今次ERROR迎來的「死亡環節」更加驚嚇，製作組炮製了一個名為「友情試煉」的環節。遊戲中，製作組預先叫ERROR邀請一班朋友到場支援，並安排了一條超堅靭的橡筋，橡筋綁着一個圓球，然後要ERROR和ERROR的好友穿上由頭黑到落腳的貼身衣服，然後叫另一ERROR成員估誰是隊友，被揀中的人便需要接受一個彈射「下體」的大懲罰。至於估中隊友的ERROR成員就有機會獲得價值港幣3,000元的公路單車。遊戲開始前，193、肥仔和保錡都有一班好友支持，唯獨阿Dee的朋友全數甩底，被現場的人瘋狂恥笑。

第一個估隊友的阿Dee，要坐上由單車手陳安立（Brain）的單車尾，估場中間的保錡，結果輕易估中，保錡慘受「友情試煉」大懲罰之餘，被彈時忍不住爆粗，彈到心口的他，更因衝力太大而撻在地上。緊接阿Dee的，是保錡，而193則是被估隊友，由於193的高度關係，他和一班好友便擺了一個陣出來，可是依然難逃保錡「法眼」，同樣秒速被估中。自言是ViuTV矛王的193，揚言要跟保錡「隻抽」。接着是193估肥仔，193即得戚說「估唔到我切」呀，可惜到頭來竟然估唔中。到最後，由肥仔估阿Dee，由於阿Dee的朋友全數放飛機，他只好臨時叫在場的收音師充當「好友」角色，結果當然難唔到肥仔，而阿Dee亦是唯一一個被彈中「下體」的人。

除了有「友情試煉」的瘋狂環節，今晚播出的《ERROR自肥企画》，亦有193和保錡透露在節目中的個人增值願望。193希望能夠實現「人氣出奇蛋」滿足自己3個願望，包括出個人單曲、MV着自己設計的衣服以及邀請人氣KOL做MV女主角，至於曾經因爆粗得罪網民而遭雪藏的保錡，就簡單得多，只想專心做好今次節目，令大家見到更好的保錡。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）