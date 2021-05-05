播音界一代宗師李我今日離世，享年99歲。他於1946年創立的天空小說，瘋魔戰後的香港人。資深電視人劉天賜在facebook最先公告消息「李我先生走了！」資深藝人鄧英敏跟李我叔相交數十年，定期會和幾位好友跟李我叔夫婦食飯。今日鄧英敏接受《蘋果》訪問表示︰「近年因疫情及社會狀況問題，對上一次見面大概2017年年尾食飯，2018年開始李我叔身體狀況下降亦冇乜精神，大家傾唔到偈，佢要長期臥床，只能透過WhatsApp與蕭湘了解近況。」

鄧英敏講到印象難忘的是每次飯後，李我叔都會提筆寫字︰「阿叔創作力好高，見乜就寫乜，憑感覺去寫，佢係才子來，出口成文，執筆成文，佢仲用現代毛筆，我就負責帶紙，蕭湘就負責帶印章。」每次出席的友人都非常盡興。鄧英敏指跟李我叔一家盡在不言中，對前輩離世都有心理準備，他補充說︰「今年阿叔都99歲，佢一生無憾，風光過，又做過導演，又做過編劇，當時作品家傳戶曉，令人尊敬，亦係商台開國功臣，受到重視，以我知晚年龐大醫藥費商台都有份support。」

港台節目主持車淑梅在facebook表示下午3時收到消息，她寫道：「李我叔叔，一個小時前已離開了我們…………我們領導潮流的大大前輩，我們永遠懷念您！您的創意！您的風格！您的聲線！您待人接物的豪爽！你咬字的清晰！我們還有很多要向您學習的地方啊！」又貼出一張3年前到老人院探李我叔的照片，讚他當時「依然靚仔」。露雲娜經理人Mimi留言：「我還保存起他送給我，他親筆寫作的毛筆字扇。」填詞人梁栢堅亦提到李我的經典往事，悼念前輩：「六十年代，專登由廣州搭早機嚟香港飲茶食燒鵝。」

另外，在《香港八一》系列中飾演通天經紀陳積的顏國樑，今日接受《蘋果》電話訪問，他說︰「我知道李我走咗，唔好阻我唸經。」

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