李我被譽為香港廣播界開山祖師爺，其妻瀟湘是播音皇后，1946年開始做播音小說，李我與太太蕭湘恩愛71年，一直相守相依，今日資深電視人劉天賜在facebook寫道：「李我先生走了！」《蘋果》致電李我太太蕭湘，問到李我叔是否走了？她說：「係呀！我而家好唔得閒。」即匆匆收線。

有「播音天王」之稱的李我，原名李晚景，外祖父是清朝太醫、母親葉靄雲則為中醫師，李我在香港長大，並在華仁書院畢業。他自細已跟中醫師媽媽學唱粵曲，13歲曾跟隨名導演湯曉丹學編劇，亦與20多位朋友組成「新春秋劇團」。當年隨團到廣州演出時，被風行電台台長賞識，邀請他擔任半小時廣播劇主持，大受觀眾歡迎，節目更加碼至兩小時，由於他所說的故事都是經電台播放，故被形容是《天空小說》。

他曾解釋因想到當刻的自己已無親無故，因而改「李我」做藝名。他創作的故事主要講述當時社會生活點滴，1946年創作的《蕭月白》（原名：《慾焰》），劇中一人分飾多達50多個角色，令聽眾嘆為觀止，之後該劇亦被改編成電影及粵劇。當年李我紅遍省港澳、薪水非常可觀，收入多過時任港督葛量洪，更試過在廣州做完廣播劇後，坐飛機到香港陸羽茶室、告羅士打酒店飲茶，然後再坐飛機回去。在風行電台時，李我亦結識當年在電台任職的現任太太蕭湘，當時蕭湘負責抄錄李我的講稿，後來李我推出的小說，就是靠她抄下來的手稿出版。

1949年，李我加入香港麗的呼聲，並同時將《天空小說》帶到香港。之後他再轉到澳門綠邨電台，而在「綠邨」期間，認識了創辦商業電台的何佐芝。李我於1959年加入商台，由於他的《天空小說》大受歡迎，令李我成為商台的開國功臣之一，至1975年，因預見電視潮流，故李我選擇封咪。

退休後，李我在1981年參演無綫電視處境喜劇《香港81》至《香港86》，劇中飾演玄學家「覺悟因」的他亦深入民心，而該系列在1986年完結後，李我便正式退休。退休後，李我因為行動不便要以輪椅代步，可惜因一次意外令蕭湘頸椎受傷，之後兩人便一起入住護老院。

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