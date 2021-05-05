今年40歲的阿嬌鍾欣潼，身形經常被指時瘦時肥，早前她參加大陸真人騷《怦然心動20歲》，被指翻脹三個碼，不但呈現雙下巴，身形亦脹到似一個波，雖然有網民笑她似盧覓雪，不過亦有網民讚她即使肥了，但依然省鏡。除了身形經常成為焦點，阿嬌過往所講的金句亦令網民無限loop，在新一集真人騷中，阿嬌繼續「語出驚人」，和其他嘉賓討論如何處置前度的物品時，阿嬌說如果對方是送樓，就一定不會還，又透露有前度的而且確追她要回所送禮物，阿嬌即語帶不屑說「憑甚麼要我還？」坦白得可愛。

今集真人騷幾位嘉賓包括阿嬌、寧靜、李希侃等人分享自己的戀愛故事，當大家傾到「前任送的禮物」時，眾嘉賓都熱烈參與討論，當講到「前度送的禮物留下來還是扔掉」這個問題時，阿嬌即以過來人身份說：「看看有多貴！如果是房子，更加不會，會住着吧。」說時流露蠱惑眼神，其他嘉賓聽罷即大笑，阿嬌又指曾有前度真的問過她拿回禮物，不過她就話：「我沒給！憑甚麼要我還？我也送不小啊，每個人都應該有一些回憶吧。」當寧靜問阿嬌現任會否討厭時，阿嬌又鬼馬說：「他不知道！」

之後，阿嬌亦有就這個話題在微博留言：「關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表着一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。」

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